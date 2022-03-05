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前進台大徵才！玉山金今年招募600人　MA首年薪資破百萬

▲玉山金控今（5）日參加台大校園徵才博覽會，今（2022）年預計招募600名人才，現場也找來許多優秀台大資工、財金、國企等系所畢業學長姐與同學互動交流，更有玉山儲備幹部分享工作的收穫與成長。（圖／記者顏真真攝）
▲玉山金控今（5）日參加台大校園徵才博覽會，今（2022）年預計招募600名人才，現場也找來許多優秀台大資工、財金、國企等系所畢業學長姐與同學互動交流，更有玉山儲備幹部分享工作的收穫與成長。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-05 12:37:58

新冠肺炎疫情後，國內首場實體校園徵才博覽會今（5）日在台大校園登場，玉山金控今（2022）年預計招募600名人才，現場找來許多優秀台大資工、財金、國企等系所畢業學長姐與同學互動交流，介紹玉山在金融科技、海外經營及永續金融的重要發展，更有玉山儲備幹部分享工作的收穫與成長。玉山金人資長王志成也喊話「來玉山~你有最遼闊的遠景」，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，金融業薪資更是僅次於科技業，以玉山金來說，全方位金融專業MA（儲備幹部）年薪第一年就會超過100萬元。

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王志成表示，今年是玉山邁入第4個10年，將聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展」這4大領域發展，今年需600名新血加入玉山，其中包含全方位金融專業MA（儲備幹部）、金融科技專家TMA（科技儲備幹部）、國際財金交易專家TA（財金儲備幹部）共50位，還有資料科學家、AI智能工程師、程式開發工程師、財務工程、永續金融、法遵法務、資安風控、會計稅務等多元領域專業人才。

對於求職者最關心的薪資待遇，王志成說，後疫情經濟復甦對金融消費需求增加，帶動人才殷切需求，約增加1成至2成，而金融業薪資在所有產業更僅次於科技業，尤其玉山金更是台灣高薪100指數成分股，薪資待遇絕對有競爭力，MA起薪6萬至7萬元，年薪第一年就會超過100萬元，TMA、TA也都差不多相同。

除薪資待遇具競爭力，玉山MA也擁有完整培育規劃及多元輪調歷練，分為法人金融、零售銀行、營運管理、資本市場等4大專業領域學習，並可參與金控經營會議、跨部處重要專案、大師論壇、創新競賽、ESG永續發展等活動，建立MA寬廣視野及宏觀前瞻的思維。玉山TMA則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以結構化訓練深耕資訊技術及專案管理能力，在Fintech、AI應用、資料分析、資訊安全、海外系統規劃等各個領域發光發熱。

玉山TA則是國際一流財金交易室的關鍵人才，主要分為計量財務工程、財金交易、資本市場3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。豐富完整的培育制度，代表玉山銀行未來多元的發展樣貌，讓優秀人才都能在團隊中用自己的雙手打造不一樣的未來。

至於怎樣的人才特質適合玉山金？王志成說，最重要是要能夠符合玉山價值及文化，誠信正直、專業負責及團隊合作這3個核心價值非常重要，社會新鮮人更需具備硬實力及軟實力，所謂[ 硬實力」就是豐富專業知識及技術，還有良好外語及創新能力，「軟實力」則包括主動積極精神，還有對事實充分好奇心及對個人未來發展有強烈學習發展傾向。當然，因應現在多元變化，堅強的心理素質及提高心理韌性也非常重要。

玉山校園徵才博覽會除首場在台大展開外，也預計將參加全台各大學院校的徵才說明會及校園博覽會，讓同學們更深入瞭解金融產業的工作及生活，並希望以專業領航，提供年輕人寬廣的舞台，讓年輕成為改變世界的力量，透過加入玉山共同開創未來、實踐理想。

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