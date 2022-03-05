前進台大徵才！玉山金今年招募600人　MA首年薪資破百萬

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對於求職者最關心的薪資待遇，王志成說，後疫情經濟復甦對金融消費需求增加，帶動人才殷切需求，約增加1成至2成，而金融業薪資在所有產業更僅次於科技業，尤其玉山金更是台灣高薪100指數成分股，薪資待遇絕對有競爭力，MA起薪6萬至7萬元，年薪第一年就會超過100萬元，TMA、TA也都差不多相同。
除薪資待遇具競爭力，玉山MA也擁有完整培育規劃及多元輪調歷練，分為法人金融、零售銀行、營運管理、資本市場等4大專業領域學習，並可參與金控經營會議、跨部處重要專案、大師論壇、創新競賽、ESG永續發展等活動，建立MA寬廣視野及宏觀前瞻的思維。玉山TMA則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以結構化訓練深耕資訊技術及專案管理能力，在Fintech、AI應用、資料分析、資訊安全、海外系統規劃等各個領域發光發熱。
玉山TA則是國際一流財金交易室的關鍵人才，主要分為計量財務工程、財金交易、資本市場3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。豐富完整的培育制度，代表玉山銀行未來多元的發展樣貌，讓優秀人才都能在團隊中用自己的雙手打造不一樣的未來。
至於怎樣的人才特質適合玉山金？王志成說，最重要是要能夠符合玉山價值及文化，誠信正直、專業負責及團隊合作這3個核心價值非常重要，社會新鮮人更需具備硬實力及軟實力，所謂[ 硬實力」就是豐富專業知識及技術，還有良好外語及創新能力，「軟實力」則包括主動積極精神，還有對事實充分好奇心及對個人未來發展有強烈學習發展傾向。當然，因應現在多元變化，堅強的心理素質及提高心理韌性也非常重要。
玉山校園徵才博覽會除首場在台大展開外，也預計將參加全台各大學院校的徵才說明會及校園博覽會，讓同學們更深入瞭解金融產業的工作及生活，並希望以專業領航，提供年輕人寬廣的舞台，讓年輕成為改變世界的力量，透過加入玉山共同開創未來、實踐理想。