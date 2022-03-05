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PLG／富邦推出「躍動活力粉」球衣　王子擔任開球嘉賓

▲「王子」邱勝翊將於 3 月 13 日蒞臨勇士主場，擔任賽前開球嘉賓。（圖／富邦球團提供）
▲「王子」邱勝翊將於 3 月 13 日蒞臨勇士主場，擔任賽前開球嘉賓。（圖／富邦球團提供）

運動中心/綜合報導

2022-03-05 12:15:01

臺北富邦勇士帶著二連勝邁入三月份賽事，首個主題週就是上賽季征服所有少女心的粉紅主 題！睽違近兩個月，勇士將在 3 月 12、13 日重返主場，穿上全新設計的「躍動活力粉」主題球衣，絢麗打造「momo x Braves 戰隊拯救少女心」主題週，粉紅戀愛將再次降臨和平籃 球館！

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身為超級英雄戰隊的勇士們，一連兩日將穿上全新設計的「躍動活力粉」主題球衣，由剛毅 沉穩的勇士藍，粉紅色的溫柔力量，搭配充滿活力的白色弧線，並在球褲使用粉白色拚接增 加躍動感，側身五芒星代表勇士「信任」、「熱情」、「努力」、「謙卑」與「創新」的信 念。勇士們專屬綽號延續至這款主題球衣，讓躍動活力粉球衣更加別具意義，其中勇士陣中 的林書緯由去年的「Joe」改成從小到大慣用的電玩名稱「Joelinsta」，張宗憲的「Jet」改 成中文「噴射機」，而剛從中華隊強勢歸隊的周桂羽將掛上「鮭魚」綽號。

Braves 戰隊即將 出動，三分砲彈連擊、銅牆鐵壁防守，搭配強烈萌攻愛心發射，全隊上下一同守護和平拯救 少女心！ 拯救少女心也需要王子的魔幻魅力加持，「王子」邱勝翊將於 3 月 13 日蒞臨勇士主場，擔任賽前開球嘉賓！而這一次主題週由 momo 購物冠名力挺，3 月 12 日賽前榮幸邀請 momo 購物董事長林啟峰擔任開球嘉賓！除此之外，一連兩場賽前皆有奇幻光雕投影秀，搭配 Fubon Angels 帶來的開場表演，3 月 13 日賽後還有勇士簽名會，當天將開放一百位幸運中 籤的球迷們與勇士近距離互動。

女孩主題貫穿整個勇士主場，進場的球迷皆分別獲得「奢華 寶貝貼心小禮」、momo 粉紅口罩及加油手舉牌，其中「奢華寶貝貼心小禮」包含雙效超微 粉底精華和積雪草深層保濕黑凍膜等獨家好禮。踏入勇士球場後有幸福滿滿的互動攤位和美 食等著你，而 momo 吉祥物 momoco & kiwi 皆會到場為 Braves 戰隊助陣，現場只要追蹤 momo 購物官方 IG，Agnes.b 證件套、Poler 摺疊椅等多項好禮等你抽！賽中更提供全場抽 獎活動，限搶萬元 momo 幣、最大獎$999mo 幣，中獎率高達 100%！

中場活動也都將送出由 momo 購物、C&F 香氛、Happy Socks、Tokuyo、台北保時捷中心 和沙威隆準備的大獎好禮。同時沙威隆也在本次主題週推出由陣中 MVP 張宗憲代言「沙威 隆 x 富邦勇士聯名男性沐浴乳限量套組」，未來皆可在 momo 購物網上購買入手。 臺北富邦勇士將在 3 月 12、13 日穿上躍動活力粉主題球衣，邀請所有英雄與少女們一同在 主場迎戰福爾摩沙台新夢想家和桃園領航猿，在「momo x Braves 戰隊拯救少女心」主題週 與勇士們邁向幸福勝利！

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