PLG／富邦推出「躍動活力粉」球衣　王子擔任開球嘉賓

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Braves 戰隊即將 出動，三分砲彈連擊、銅牆鐵壁防守，搭配強烈萌攻愛心發射，全隊上下一同守護和平拯救 少女心！ 拯救少女心也需要王子的魔幻魅力加持，「王子」邱勝翊將於 3 月 13 日蒞臨勇士主場，擔任賽前開球嘉賓！而這一次主題週由 momo 購物冠名力挺，3 月 12 日賽前榮幸邀請 momo 購物董事長林啟峰擔任開球嘉賓！除此之外，一連兩場賽前皆有奇幻光雕投影秀，搭配 Fubon Angels 帶來的開場表演，3 月 13 日賽後還有勇士簽名會，當天將開放一百位幸運中 籤的球迷們與勇士近距離互動。
女孩主題貫穿整個勇士主場，進場的球迷皆分別獲得「奢華 寶貝貼心小禮」、momo 粉紅口罩及加油手舉牌，其中「奢華寶貝貼心小禮」包含雙效超微 粉底精華和積雪草深層保濕黑凍膜等獨家好禮。踏入勇士球場後有幸福滿滿的互動攤位和美 食等著你，而 momo 吉祥物 momoco & kiwi 皆會到場為 Braves 戰隊助陣，現場只要追蹤 momo 購物官方 IG，Agnes.b 證件套、Poler 摺疊椅等多項好禮等你抽！賽中更提供全場抽 獎活動，限搶萬元 momo 幣、最大獎$999mo 幣，中獎率高達 100%！
中場活動也都將送出由 momo 購物、C&F 香氛、Happy Socks、Tokuyo、台北保時捷中心 和沙威隆準備的大獎好禮。同時沙威隆也在本次主題週推出由陣中 MVP 張宗憲代言「沙威 隆 x 富邦勇士聯名男性沐浴乳限量套組」，未來皆可在 momo 購物網上購買入手。 臺北富邦勇士將在 3 月 12、13 日穿上躍動活力粉主題球衣，邀請所有英雄與少女們一同在 主場迎戰福爾摩沙台新夢想家和桃園領航猿，在「momo x Braves 戰隊拯救少女心」主題週 與勇士們邁向幸福勝利！