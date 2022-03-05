台達電海英俊：全台開1500個職缺　廣招跨界人才

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台達董事長海英俊於台大校園徵才博覽會開幕儀式致詞時表示，台達在台灣持續擴廠並擴大招募，泰國與印度甚至歐、美亦將持續加碼布局，全球有超過2,500名的人才需求。
海英俊指出，台達電整體薪酬相當具有競爭力，今年除年度調薪外，更增加結構性調薪，調高本薪平均幅度約15%~20%，同時也特別針對社會新鮮人進行起薪調整，與台達事業發展有高度關聯的專業領域調整幅度最高可達25%以上。另外，與台大合作成立的聯合研發中心也將於3月中落成。
台達電人資長陳啟禎表示，以節能科技實踐永續的同時，關心員工職涯永續發展，鼓勵跨部門學習合作，提供全球營運據點間輪調或外派機會。台達近年約有四成的新進同仁為應屆畢業學子，具備跨領域整合能力、國際溝通與協作能力的新鮮人將是台達優先錄取對象。除校園徵才活動外，3/9和3/14台達將於線上舉辦實習方案說明會，並邀請台達事業群高階主管出席分享台達節能產品及解決方案之關鍵技術。
台達電有完善且具競爭力的薪酬福利，薪資結構包括本薪、兩個月的年終獎金、兩個月的績效獎金與員工現金分紅，總年薪上看二十個月。福利措施上，每年有為期四天的「旅遊黃金假」，鼓勵員工休假調適身心，公司附設員工餐廳，讓同仁在公司也可享用健康多元的三餐。