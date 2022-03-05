COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台達電海英俊：全台開1500個職缺　廣招跨界人才

▲台達電董事長海英俊今（5）日受邀出席台大校園徵才博覽會開幕儀式，分享台達2022年校園徵才的規劃。台達電董事長海英俊（圖右）及台大校長管中閔（圖左）於台達電徵才攤位合影。（圖／台達電提供）
▲台達電董事長海英俊今（5）日受邀出席台大校園徵才博覽會開幕儀式，分享台達2022年校園徵才的規劃。台達電董事長海英俊（圖右）及台大校長管中閔（圖左）於台達電徵才攤位合影。（圖／台達電提供）

記者許家禎/台北報導

2022-03-05 12:58:55

台達電董事長海英俊今（5）日受邀出席台大校園徵才博覽會開幕儀式，分享台達2022年校園徵才的規劃。他指出台達這次全台預計招募1500名優秀人才，涵蓋機構、電源、通訊系統到數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師。研發類碩士新鮮人起薪最高可達7萬、博士為9萬，整體薪資含獎金分紅，年薪超過百萬。此外，產品採購、能源管理、資訊安全等專業也都有職缺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台達電將於3月起於台大、成大、清大、交大、台科大、北科大、中央、政大等校園舉辦徵才博覽會及說明會，提供全球職缺資訊，並由人資團隊現場輔導學生履歷撰寫及面試技巧。台電電近年快速發展電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施、能源基礎設施等策略市場，相關領域都是極具發展性與未來性的產業，

台達董事長海英俊於台大校園徵才博覽會開幕儀式致詞時表示，台達在台灣持續擴廠並擴大招募，泰國與印度甚至歐、美亦將持續加碼布局，全球有超過2,500名的人才需求。

海英俊指出，台達電整體薪酬相當具有競爭力，今年除年度調薪外，更增加結構性調薪，調高本薪平均幅度約15%~20%，同時也特別針對社會新鮮人進行起薪調整，與台達事業發展有高度關聯的專業領域調整幅度最高可達25%以上。另外，與台大合作成立的聯合研發中心也將於3月中落成。

台達電人資長陳啟禎表示，以節能科技實踐永續的同時，關心員工職涯永續發展，鼓勵跨部門學習合作，提供全球營運據點間輪調或外派機會。台達近年約有四成的新進同仁為應屆畢業學子，具備跨領域整合能力、國際溝通與協作能力的新鮮人將是台達優先錄取對象。除校園徵才活動外，3/9和3/14台達將於線上舉辦實習方案說明會，並邀請台達事業群高階主管出席分享台達節能產品及解決方案之關鍵技術。

台達電有完善且具競爭力的薪酬福利，薪資結構包括本薪、兩個月的年終獎金、兩個月的績效獎金與員工現金分紅，總年薪上看二十個月。福利措施上，每年有為期四天的「旅遊黃金假」，鼓勵員工休假調適身心，公司附設員工餐廳，讓同仁在公司也可享用健康多元的三餐。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀