俄軍傷亡慘重？女議員質詢畫面曝：100人僅4人存活
俄羅斯揮軍烏克蘭，越來越多城市失守，但雙方也都陸續有傷亡傳出，近日1段俄羅斯聯邦委員會（上議院）議員那魯索娃（Lyudmila Narusova）的質詢影片在網路上引起討論，因她引述消息指俄軍傷亡不輕，要求軍方給出肯定答覆。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-05 14:16:14
綜合《美聯社》等外媒報導，那魯索娃週五（4日）在會議中質詢時表示，據她所知，有支100人的俄羅斯軍隊，在戰爭中只剩下4個人生還，以及有風聲指許多俄國士兵是被騙上戰場，要求軍方回應這些疑問。
雖然那魯索娃並沒有在質詢過程中，就著她說的這些事件提供證據，但她聲稱，俄國國防部確實拒絕了她確認傷亡情況的請求。
報導指出，俄羅斯已過週三曾證實，有498名士兵在烏克蘭陣亡，但之後就一直沒有再更新數字，也否認媒體關於誘騙入伍的指控。烏克蘭方面則聲稱，俄羅斯的真實傷亡人數遠比官方報得還要高。
英國《每日快報》指出，那魯索娃（Lyudmila Narusova）是俄羅斯聯邦會議的上議院議員，也是少數公開反對烏克蘭衝突，以及敢於挑戰克里姆林宮錯誤信息的俄羅斯精英之一。她的亡夫就是曾大力提拔蒲亭（Vladimir Putin）的《俄羅斯聯邦憲法》聯合起草人、前任聖彼得堡市長-阿納托利‧索布恰克（Anatoly Sobchak）。
與此同時，俄羅斯剛於4日通過1項法案，禁止在特別軍事行動期間，散播任何有損俄軍名聲的言行，最重可判處15年監禁，最快5日生效。