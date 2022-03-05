騎鐵馬春遊潭雅神　順遊大雅賞黃金麥浪

初春櫻花盛開，台中市觀遊局推薦全家安排 2 天 1 夜的潭雅神綠園道自行車騎乘，還可以順遊參加 2022 台中大雅區「小麥產業文化節」，金黃麥浪盛宴，今 (5) 日登場，安排麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活動等，今年活動配合防疫政策縮小規模且實施量測體溫等措施，打造安心休憩品質。



觀旅局表示，潭雅神綠園道全長約 13.1 公里，是利用軍方舊鐵道改建而成的自行車專用車道，車道坡度平緩，兩處非常俏皮的 S 彎和波浪單車道是最大特色，沿線親子景點像是中段的圳前仁愛公園以及終點的大雅中科公園，是大小朋友共享天倫的熱門據點。



觀旅局指出，春遊潭雅神千萬別忘了順遊大雅小麥田，睽違 2 年的｢小麥產業文化節｣今年強勢回歸，配合 2022 金虎年特別以｢虎嘯風生 瑞麥豐收｣為主題，今日於寶興宮前舉辦系列活動，現場有農產品展售會、麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活動及精彩節目表演等。尤其 3 月底前金色小麥田隨風搖曳是期間限定、地區限定的旅遊經驗，適合情侶約會、閨蜜美拍及家族旅遊，歡迎相揪來趟台中限定的金黃麥浪之旅。



觀旅局建議，潭雅神綠園道自行車之旅的午後時光可挑選附近店家，稍作休息來杯下午茶，品嘗手工餅乾、蛋糕甜點，享受愜意時光放鬆身心靈，或是順遊「趙家窯」體驗結合「陶」與「麥」燒製而成的陶器，給自己獨一無二的專屬紀念品。

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另外，可至「中科橫山公園」探訪宛如古裝電影場景，卻又帶有現代簡約氣息的戶外空間。遊賞之餘，別忘了採購大雅知名的小麥米、蜂蜜、煎餅或咖啡當作伴手禮，送禮自用皆宜。