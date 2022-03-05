自助餐感染追出遊覽車傳染鏈　高雄+3台南+1

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台南市政府則表示，台南市個案20912是一名60多歲的鹽水區男性，2月20日至22日曾與高雄市個案20861一同搭乘遊覽車出遊，2月28日陸續出現咳嗽、流鼻水及鼻塞症狀，後因高雄市個案20861確診，案20912被匡列為居家隔離者，安排採檢後陽性確診。
南市府指出，案20912已接種3 劑COVID19 疫苗，開始居家隔離前於台南市活動範圍包含鹽水區阿妙意麵及大莊天月宮，涉足場域皆已完成清消；於台南市匡列24位相關接觸者，包含17位居家隔離者、1位自主健康管理及6位自我健康監測。
高雄市政府也公布三名確診者的公共場所足跡，20860及20861曾到左營區工作地大偉自助餐，並到過路竹區山中客土雞城、左營區果貿市場蔣家果菜店、三民區的老新台菜、左營區的哈囉市場魚攤販；20862則曾到過高雄夢時代的玩具反斗城，以及前鎮區的油雞佬港式料理、三民區老新台菜、左營區的亞細TOYS家族左營店、麵麵粥道，及苓雅區的喬品賣炒飯。
陳其邁也表示，遊覽車上這4位跨縣市的確診者應該是同一批感染，且經檢驗抗體尚未出現，應該都是新感染，從症狀時序上來看都是在跟團被感染，有共同感染源，經查遊覽車足跡有到過基隆、桃園、宜蘭等地，餐廳或住宿也需要注意，持續透過血清學檢查找出抗體，共同感染源目前還在釐清中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。