高雄今+3確診個案　陳其邁：研判有共同感染源

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高雄市繼4日出現一起確診案例，市府經過緊急的採檢疫調並向上溯源，5日又新增3起確診案例，其中新增案20860、20861、20862等3人，其中20862與4日案20832為親姊妹，20860、20861為2姊妹的父母親，經疫調，一家四口曾經在2月27日到3月1日自駕同遊花東，父母親20860及20861在2月20日曾參加遊覽車旅遊團，疑似在車上有飲食或唱卡拉OK被感染，其中同車甚至出現各一例新北案及台南案確診，目前市府已通知各縣市共同疫調找出感染源。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，初步確認遊覽車上有卡拉OK設施，並有脫口罩飲食等交錯接觸傳染風險，4人Ct值接近，且有共同接觸風險，研判可能是最近一段時間感染，甚至是同一波段感染為共同感染源，但由於感染源涉及跨縣市，目前還在協調各地方縣市疫調追蹤當中，至於詳細感染源仍有待進一步釐清。
隨後， 高市府也公布自助餐群聚新增確診個案相關足跡，個案除了曾至市場採買自助餐食材之外，也曾到過三民區老新台菜聚餐、高雄夢時代內的玩具反斗城逛街購物，市府呼籲市民足跡若有重疊就盡速採檢。
陳其邁表示，從遊覽車座位圖可看得出包括高雄夫婦與新北、台南個案，有兩個明顯聚集點，應為同一波感源，其中案20861在抗體檢驗中還是陰性，應是新近感染，足跡有到花蓮、宜蘭、基隆，對高雄市的風險在於這對夫婦2/20至今才確診，因此必須把社區感染源切斷。
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