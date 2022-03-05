T1／T1 Women’s Week換上特製粉紅T 球星們大聲說愛
「T1 Women’s Week」本週登場，台灣啤酒英熊今(5)日在天母主場迎戰臺南台鋼獵鷹，兩隊球員穿著特製粉紅色上衣，胸前和背後都寫上對重要的人的話語，英熊一哥蔣淯安留言給女兒「珍珠寶貝」，「爸媽會一直守護你。」
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-05 16:11:03
響應38婦女節，T1舉辦一連串活動，今天兩隊賽前穿上粉紅T恤，蔣淯安想對剛出生的寶貝女兒「珍珠」說，「謝謝你來當我們寶寶，爸爸媽媽會一直守護你。」同樣為人父的黃聰翰、王皓吉都對家人獻上感謝。
獵鷹張瑋翔對逝世母親表達思念，「媽媽我想你，下輩子換我照顧你。」手臂上還有媽媽的刺青圖樣，令人動容，龍弘元也感謝媽媽，「謝謝你把我養得白白胖胖的，愛你喔」洋將們也用英文寫下感謝。
英熊本周3連戰，昨日延長賽敗給新北中信特攻，今日回到主場迎戰獵鷹，要趁著「新台灣人」阿提諾（William Artino）隨中華隊出征，力阻2連敗，不過休息不到20小時，體能將是一大考驗。
而獵鷹「獵鷹航空」劉駿霆上週2戰表現搶眼，盼能延續表現，而本周五緊急加盟的新洋將鷹皇(Doggett Quinton Meddrick)因工作簽來不及，預計下周登場，而阿提諾經過14+7隔離後，預計26日那周回歸。
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