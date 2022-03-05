正妹主播自拍秀公仔　網友大讚：掌握流量密碼

東森財經台女主播林佑之擁有傲人上圍，出眾外型曾登上PTT表特版，鄉民表示「轉台過去只想看她」，雖然上班時好身材藏在套裝之下，但林佑之偶爾會放福利照到社交網站。日前林佑之分享扭蛋戰利品，不過網友目光焦點都在她的身上，直說：「掌握流量密碼！」
娛樂中心／綜合報導
2022-03-05 17:04:53
曝光的照片，林佑之長髮披肩，穿一件水藍色格紋洋裝，深V領口微露33E美胸、深邃事業線，她湊上前與公仔留影，開心地說：「又買了新的扭蛋們，被可愛的東西環繞，天天心情好。」吸引近萬人點讚，另有幾張公仔的獨照。
這組照片一發布，網友紛紛留言：「抱歉！我只看到前幾張而已」、「眼神只放在之之身上」、「第一張也太...」、「好可愛的公仔，但是妳比較好看」、「這服裝讓人很有遐想空間」、「只看到佑之而已」、「雖然它很可愛．但這角度實在太犯規了」！
林佑之工作之外，私下常以展露身材的服裝入鏡，曾透露休假的打扮遭批「穿的沒有記者主播該有的樣子」，對此，她聲明從來不是為了想紅或想跟誰較量，「我只是單純在IG保留檯面上+檯面下『100%的林佑之』！」
對於被質疑私服尺度，林佑之舉例，一般人也不會去問蔡依林放假為何只穿背心、牛仔褲，「上班的我沒有忘記本分，也並沒有靠粉絲牟利，就連業配、通告都沒接。我只想活成我喜歡的樣子，沒有義務活成『社會期待』的樣子。」（編輯：楊穎軒）