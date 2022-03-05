中市綠營初選激烈　民代「公共財」半小時趕2場

今年底將舉行九合一選舉，台中市各區議員藍綠有意角逐者大爆炸，中市北區應選 3 席，民進黨在北區將提名 2 席，除了現任賴佳微會繼續爭取連任外，前台中市長張溫鷹女兒陳俞融、民進黨台中市黨部前副執行長楊宗澧及北區里長高敏裕都將參選，因此會進行初選。

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民進黨台中市北區市議員參選人陳俞融與楊宗澧同在今 (5) 日上午 9 點及 9 點半舉行聲援烏克蘭及競選總部成立活動，楊宗澧以「理想新世代、政治新一代」為訴求，能給台中北區市民一個更好的選擇。由於選對會成員依規定不能出席，立法院副院長蔡其昌及多位立委因此成「公共財」，半小時之內跑 2 場活動，蔡其昌贈送一支「台中有澧真好」球棒象徵台中隊的傳承將一棒接一棒為民進黨守住勝利。蔡其昌表示，只要有需要都很樂意幫忙。

蔡其昌表示，楊宗澧從以前長期組織社運團體，到現在站出來第一線為台中市民喉舌，從潛水艇，到現在浮上來是頂級的巡洋艦，戰力是非常堅強的。有這樣的年輕人願意改變這個社會，願意讓台中市成為適合居住的城市，為這個城市的未來盡他一份力量，這是一件非常有意義的事情，所以今特別在開幕記者會上表達對他肯定與支持。

楊宗澧表示，台灣的民主要進步，未來會從原本體制外進到體制內繼續監督市政，展現民進黨的合作精神。而在沒有政治世家的背景下，將與年輕的團隊用雙腳一步一腳印走完北區的每一個里。

立委張廖萬堅表示，自己 30 多年前也曾經是從社運出身，也很了解很多問題需要從體制內解決。相信加上他身為媒體出身的經驗，未來在進到議會之後一定有這個能力把重要的議題，變成大家重視的議題並引領社會力量在體制內解決問題。

立委林靜儀表示，看他從原本倡議國際議題到回地方扎根是相當不容易的，也非常感動。在他身上看到他不停的在思考如何為我們台中、北區做最好的服務跟市政監督，絕對是有市政監督的能力，一定是最扎實的人選。

立委莊競程表示，能夠帶領台灣所有新一輩政治人物繼續前進的人就是宗澧，希望未來能讓這位優秀的年輕人有機會進到台中市議會裡面與其他議員一起來為台中打拼。