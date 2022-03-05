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最硬教召登場！小女友淚灑營區引熱議　網力挺：有啥好酸

▲新制教召首梯桃園山腳國小報到，受召員必須先量測體溫，再實施快篩。(圖／記者呂炯昌攝，2022.03.05)
▲新制教召首梯桃園山腳國小報到，受召員必須先量測體溫，再實施快篩。(圖／記者呂炯昌攝，2022.03.05)

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 16:28:24

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，首梯400餘名受召人員今（5）日上午在桃園市蘆竹區山腳國小報到，新制教召日操10小時、連續14天不休息，被封為「史上最硬」，現場更有受召人員與女友擁抱道別，兩人當場落淚，引發熱議。不少網友直呼太誇張，才分開14天而已；但也有人力挺，認為「沒閃躲，老實服兵役去教召，有啥好酸？」更強調那些「閃兵族」才是真的丟臉。

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對於新制教召，全民防衛動員署管理處處長俞文鎮少將表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

▲新制14天教召課程內容。（圖／國防部提供）
▲新制14天教召課程內容。（圖／國防部提供）
而有受召人員女友當場淚灑營區，兩人依依不捨告別，畫面引發熱議，許多網友紛紛笑稱「哭屁哭？是要去烏克蘭膩」、「很扯欸，人生還有更多事情值得哭泣」、「無言，14天而已」、「還以為是生離死別」。

但也有網友在PTT發文力挺，直呼要給這次的受召人員respect，「搞不好人家就跟女友感情好，熱戀中」，直言就算哭也不覺得代表「草莓」，原PO強調「起碼他不閃躲，有老實服兵役、教召也去，有啥好酸的？」更舉例反觀有些人，「練出六塊肌、玩團，卻閃尿沒當兵；說脊椎有問題，卻曬一堆健身照；很會跳舞的舞王，說到當兵就身體不行」，原PO直呼這種才是真正草莓，「區區幾個月都不接受挑戰入伍了，酸草莓兵、酸哭哭教召的，酸X小？」

文章一出獲得許多鄉民認同，紛紛在底下留言回覆說「中肯」、「真的中肯，說不定還一堆替代役噓草莓兵」、「確實，不懂有啥好酸的」。（編輯：倪浩軒）
 

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