PS女孩攻佔「啦啦隊女神」冠亞軍 峮峮嗨喊：覺得很驚喜
啦啦隊女神近年除了在球場應援之外，在網路、電視上也頗具人氣，知名度大開之餘，推出的寫真集還能掀起另一波話題。近日《NOWnews今日新聞》發起「2022啦啦隊女神」民調活動，票選網友們心目中的最愛，10位候選辣妹經過9天激烈的廝殺後，位居第一、第二名的都是中信兄弟「PS女孩」，分別為峮峮和短今，2人也向《NOWnews今日新聞》透露心情。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-05 17:27:55｜2022-03-05 17:45:45
峮峮於2016年加入「Passion Sisters」，雖然相較於其他成員，平時鮮少在社群平台上發出清涼照，不過最近剛發行寫真書的她，難得一次放送多張福利照，好身材令人驚豔。奪下啦啦隊女神冠軍的峮峮，坦言心中其實非常驚喜：「很謝謝大家的支持，希望自己能一直為大家應援，給生活煩悶的大家注入更多的活力，新的球季即將開始，歡迎大家到台中來看看我。」
短今是「Passion Sisters」的資深成員，身高173公分身高的她上圍也不簡單，擁有34D的好身材，還因撞臉韓劇《大長今》的李英愛備受關注。事實上，短今與第一名的票數沒有差很多，她表示雖然自己人氣不如其他成員，不過還是很高興自己能加入戰局：「我的粉絲真的很貼心，每天來告訴我，有幫我投票了，所以能夠有第二名的成績我好驕傲。」
事實上，票選活動從第一天開跑，排行榜的名次就經常變動，至昨天傍晚為止，短今一度從第三、四名一口氣超越林襄、峮峮暫居冠軍，沒想到，在投票系統關閉前最後幾小時，亞軍的峮峮又後來居上，以些微票數險勝短今，成為本次民調的最高票，當選「2022啦啦隊女神」，其餘第四至十名依序為粿粿、陳怡叡、巫苡萱、壯壯、孟潔、倪暄、筠熹。
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