玄彬下屬霸凌金秀賢！他一脫離《愛的迫降》 朋友都討厭
韓劇《某一天》今（6日）晚間10點在八大首播，金秀賢飾演因涉嫌謀殺而入監服刑的大學生，車勝元扮演層次低階三流律師，亦為金秀賢的辯護人。首集登場人物中，令粉絲眼睛一亮的小混混角色「朴斗植」，是由在《愛的迫降》飾演玄彬部下的傻氣官兵楊慶元扮演，他被金秀賢點名開玩笑說：「在監獄裡受盡他的折磨。」楊慶元從搞笑角色變成耍狠欺凌金秀賢的人物，反差極大讓觀眾驚喜。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-06 12:30:00
《某一天》劇情描述大學生金秀賢因檢警、媒體未審先定罪，而引發一連串悲慘遭遇，終於在外人眼中的三流律師車勝元奔走查訪之下，讓案情露出一線曙光；談到拍攝被抓去警局的場景，金秀賢苦笑說，當時要看好多人眼色，鏡頭上臉部表情有些扭曲。由於劇中哭戲不少，金秀賢會在拍戲現場專注醞釀情緒，把受盡委曲的情緒全力展現出來。在宣傳時曾被問及，遇到委曲的事情會忍住還是會說出來？金秀賢回應：「如果我忍住能讓事情過去，對所有人沒有太大負擔的話，我會做這樣的選擇。」
楊慶元談到因《某一天》推出後，朋友看到他的演出表示厭惡，直說「你真的太壞了！」起初自己還覺得為何朋友會有這反應，直到劇情接近高潮尾聲，他終於明白：「聽到這樣的話讓我很開心，對曾經罵過我的朋友表示感謝。」
楊慶元自揭個性「玻璃心」敏感脆弱，但這回詮釋劇中的強悍角色用盡心思，他解釋，監獄是一個弱肉強食的地方，遇到金秀賢這樣的單純大學生，就是慘遭修理的對象，但碰上金成圭這種視為「監獄王」地位的角色，就會閃得遠遠，他笑言這就是所謂的「欺善怕惡」。