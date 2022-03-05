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中國學者：俄烏烽火　恐使中東歐又陷入冷戰化

▲烏克蘭危機是歐洲各國政府與人民要共同面對的課題。圖為捷克駐德國大使館外，民眾抗議德國和俄羅斯在北溪2號天然氣管道的合作，以及拒絕提供武器給烏克蘭。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭危機是歐洲各國政府與人民要共同面對的課題。圖為捷克駐德國大使館外，民眾抗議德國和俄羅斯在北溪2號天然氣管道的合作，以及拒絕提供武器給烏克蘭。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-05 17:20:03

（中央社台北5日電）俄羅斯入侵烏克蘭，周遭的中東歐地區面臨最直接衝擊。上海政法學院政府管理學院教授楊友孫分析，俄烏交戰改變中東歐甚至整個歐洲地緣政治，並研判中東歐再冷戰化難以逆轉。

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冷戰（Cold War）是指第二次世界大戰後，以美國為首的西方民主陣營，以及前蘇聯為首的東歐共產集團，雙方長達半世紀的政軍對峙。

名為「冷戰」，是因彼此之間從未正式交戰，但當時美蘇均持有大量核武，具備足以相互毀滅的能力，藉此嚇阻對方切勿輕舉妄動。

俄烏戰爭爆發後，中國中東歐國家智庫交流與合作網路官網2日轉載楊友孫分析「俄烏戰火衝擊之下，中東歐又將成為『新冷戰』前沿？」專文。

楊友孫在文章中指出，不論俄烏衝突結果如何，中東歐地區的再冷戰化難以逆轉，並預測中東歐地區將加大親歐盟（EU）和北約（NATO）的力度，並且在政治和軍事領域相互取暖。

他說，因俄羅斯發動侵略戰爭，歐盟會員國一致同意制裁俄羅斯，中東歐國家尤其空前團結，包括與俄羅斯走得較近的捷克和匈牙利也予以撻伐，凸顯中東歐國家毫不避諱導向反俄親西路線。

楊友孫表示，如此一來，北約「東翼」的防務力量將大幅度增強，勢必俄羅斯也得加強在波羅的海國家交界處，以及波羅的海東岸俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）與盟友白俄羅斯的防務，形成軍備競賽和長期對峙局面。

若俄烏戰爭導致中東歐又陷入猶如往昔的冷戰對峙僵局，楊友孫說，屆時戰爭衍生的難民安置、經費分攤、資源互通和共用等問題，將成為中東歐國家，甚至北約、歐盟需要解決的問題。

他表示，處理這些問題，勢必消耗歐盟和北約大量的財力和精力，同時也考驗歐盟及北約的凝聚力。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110305

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