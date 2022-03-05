兩樣情！鴻海2月營收創歷年同期新高 大立光則年減18.7%
受惠美系雲端服務供應商（CSP）出貨成長、消費智能產品需求升溫，以及供應鏈管理改善。鴻海今（5）日發布之2022年2月營收達4,550億元，月增2.08%、年增13.22%，為歷年同期新高。至於大立光也公布營收，大立光2月合併營收為26.09億元，月減30.05％，年減18.7％。
記者許家禎/台北報導
2022-03-05 17:08:02
鴻海今年2月營收達4,550億元，月增2.08%、年增13.22%，為歷年同期新高。累計今年前1到2月營收 達9007.76億元，年減0.2%。
2月四大產品線與上個月相比，消費智能產品有明顯的成長、電腦終端產品約略持平、雲端網路產品雖美系CSP成長強勁，但品牌伺服器受季節性影響衰退，至於元件及其他產品則較同樣衰退。
2月四大產品與上一年度同期相比，四大產品都有雙位數成長，成長最多為雲端網路產品，再來是元件及其他產品，緊接著是電腦終端產品及消費智能產品。
至於大立光2月合併營收為26.09億元，月減30.05％，年減18.7％，為108年2月以來新低，累計1到2月合併營收為63.45億元，年減18.75％。大立光表示，3月會比2月好。