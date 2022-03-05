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紀念228　方振淵重返雄中強調一定要保護自己國家

▲高齡94歲的雄中自治會會長方振淵特別現身高雄中學今(5)日舉行「緬懷228雄中自衛隊」英雄返校活動。（圖／陳致中辦公室提供）
▲高齡94歲的雄中自治會會長方振淵特別現身高雄中學今(5)日舉行「緬懷228雄中自衛隊」英雄返校活動。（圖／陳致中辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-05 22:23:01

高雄中學今(5)日舉行「緬懷228雄中自衛隊」英雄返校活動，在歷史現場雄中紅樓彈痕下第二棟東側廣場舉辦紀念會，特別除邀請高齡94歲的雄中自治會會長方振淵出席外並邀請歷史事件當事人、家屬現身說法及接受致敬，將公義和平、愛與包容理念傳承給年輕學子。

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▲主辦人高雄市議員陳致中一一與當年歷史事件家屬握手致意。（圖／陳致中辦公室提供）
▲主辦人高雄市議員陳致中一一與當年歷史事件家屬握手致意。（圖／陳致中辦公室提供）
方振淵透露就讀台大時，身陷白色恐怖的匪諜案，被關了7年10個月才出獄，後來40年不談論228事件，如今紀念雄中自衛隊，他希望幫助台灣更團結、社會更和諧。對於今日烏克蘭、明日台灣，方振淵認為不能相提並論，烏克蘭比較弱，受到侵略，台灣是一個國家，有很好的領導人，台灣現在還是很堅強，大家一定要保護自己的國家。

今年是228事件75週年，由高雄市政府、教育局、許智傑立委辦公室指導，高雄市議員陳致中服務處主辦，高雄西區扶輪社、高雄中學校友會協辦、高雄中學、高雄女中、高雄高商、高雄高工四校承辦的「2022英雄返校之雄中自衛隊紀念活動」 今天在雄中舉行。大家再度站在歷史事件的現場，迎接創造歷史的英雄返回學校，傳承當年學長們的智慧、勇氣與正義。

1947年228事件爆發，軍隊開槍鎮壓，為維持校園周遭治安，當時雄中自治會會長方振淵召集全校學生，決議成立學生自衛隊，由李榮河擔任隊長、陳仁悲擔任副隊長，成員包括雄工、雄商和雄女等校學生，不分族群保護校園及社區民眾安全，但軍隊從高雄火車站進攻高雄一中，猛然開槍發砲，致使學校第一棟與第二棟紅樓東牆、大講堂四周磚牆皆破損，成為事件中唯一遭軍隊攻擊的學校。

出席的高市府副秘書長張家興致詞時說，75年前，雄中學生挺身而出，在俄羅斯侵略烏克蘭的今天，更值得回顧這段歷史，希望台灣各族群更團結和諧。

立委許智傑則強調，當年228事件，很多外省人逃進雄中校園，雄中自衛隊不分本省、外省人一起保護，堪稱台灣族群融合的歷史典範！

市議員陳致中也表示，時值發生俄羅斯侵略烏克蘭的今日，宣揚雄中自衛隊的故事，更具歷史教育與世代傳承意義，雄中自衛隊象徵「愛與勇氣」、「族群融合團結」、「對抗不公不義」，國人要更加珍惜自由民主、和平公義的可貴。

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