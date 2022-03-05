疫情衝擊！印尼製造業工人沒頭路　被迫投入服務業領低薪

印尼是世界第四人口大國，近年來經濟表現亮眼，在疫情之前的2010至2019年平均成長率達4.8%。疫情爆發後，印尼製造業受到衝擊，不少工廠被迫關閉或裁員，導致大量工人突然沒了工作，失業率一度超過7%。這些工人普遍學歷不高，只能轉進門檻及薪資相對較低的服務業工作，使得印尼低收入人口爆增，貧窮率攀升至10%以上。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報導，Covid-19疫情導致許多原本從事製造業的工人失業，這些人多數沒念過中學或職業學校，失業後只能到農業或服務業找工作。印尼統計局（BPS）最新數據顯示，在2021年8月，多數印尼勞工從事與批發零售、住宿餐飲、交通倉儲等服務業有關的工作，其中批發零售就占了服務業40%、約2500萬人左右，是勞動人口最密集的領域，住宿餐飲業排名第二，佔服務業勞動人口的14.2%。報導指出，這些勞工多半學歷偏低，僅37.7%有中學學歷，高達34.1%只有小學學歷或更低，低薪、低學歷的勞動人口結構，使得多數的印尼勞工只能從事傳統製造業和低端服務業等勞動密集型產業，不僅難以脫貧，缺乏高等教育人才連帶阻礙印尼經濟朝高附加價值產業轉型。世界銀行（World Bank）數據顯示，2020年初到年尾，印尼的服務業對於GDP的貢獻相當微薄，僅從44.65%增加到45%。養老金新制惹民怨 印尼勞工示威籲照顧疫下被解雇人員找嘸頭路！越南失業人口激增 恐有130萬人沒工作受疫情衝擊！2021失業率達3.95% 創7年來新高