南北格鬥金牌高手壓軸對戰　鐵籠搏擊再掀高潮

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本屆賽事延續了WOTD-ETD 的賽制傳統，將實力與武術資歷相近的選手，在「綜合格鬥」或「鐵籠搏擊」兩個項目中捉對廝殺！綜合格鬥展現全面的武術技巧，融合了拳擊、泰拳、巴西柔術、角力等等，是各門各派的好手一展身手的舞台。而鐵籠搏擊主打站立拳打腿踢，節奏明快、視覺刺激，也是台灣傳統技擊運動員踏入鐵籠的首要戰場。
本次綜合格鬥壓軸主賽由林禾順對陣李稘錄，來自台北頂尖拳館「進行勢格鬥運動館」七戰連勝的林禾順選手，目前在羽量級排名第一名的位置，他以冷靜對應、一擊絕殺聞名，曾奪得過全國散打冠軍，更在WOTD賽事中奪得最佳降伏的大獎。對手是來自高雄「戰神健身館」的散打好手李稘錄，港都選手有驚人的體能與爆發力，曾代表高雄市參與全運會散打項目，更在2020年全民運動會上奪下格鬥柔術金牌。兩位選手立技、寢技兼備，將會是本屆技術含量最高的一場比賽！
鐵籠搏擊賽事也迎來新的一波浪潮！ONE冠軍賽職業綜合格鬥女子選手「魔力小紅」吳巧貞與格鬥明星選手李育昇，本次都跨界參加鐵籠搏擊項目，睽違許久的再次登場，也是多位粉絲引頸期盼他們的表現，高手參戰讓WOTD-ETD 07賽事更加熱血！
此外，本屆賽事更是難得在國際旅行限制複雜的情況下，迎來德國、日本、美國、香港各地的選手加入！當日將有超過40場的賽事在03/13台北體育館登場一決高下!熱愛武術與格鬥的拳迷們不能錯過的年度盛典!