泰國女星Tangmo墜河案 母原諒富商索3000萬賠償引眾怒
泰國女星達帕查娜維拉潘（下稱Tangmo）上月搭乘快艇出遊時不慎墜河溺斃，案情尚未釐清卻又爆出爭議。Tangmo的母親原先堅稱整起事件「不可能是意外」，沒想到近日受訪卻態度大轉變表示，願意原諒無照駕船的富商，並索取3000萬泰銖（約台幣2767萬元）的天價賠償金，此舉引來網友一片罵聲，紛紛嗆她「只談錢」。
記者李澍/綜合報導
2022-03-05 19:48:58｜2022-03-05 20:02:21
事發至今，除了負責開船的富商Tanuphat Lertthaweewit（下稱Por）無照駕船事證確鑿之外，仍有諸多疑點有待釐清。驗屍報告顯示，Tangmo大腿有被割傷的傷口；此外，同船5人的供詞並不一致；更離奇的是，案發當時不僅船上友人並未在第一時間報警，經紀人也在事發後失聯，連Tangmo的數篇IG貼文都離奇消失，種種跡象都讓外界質疑整起事件並不單純，Tangmo的母親也一度表示絕對不會原諒Por。
不過，據泰國公共電視台PBS新聞報導，Tangmo的母親近期在接受泰國3台（CH3）節目訪問時，竟表示已經原諒Por；至於為何願意放下仇恨，Tangmo的母親說，因為Por每天都致電痛哭道歉，並表示願意像照顧自己的媽媽一樣照顧她，她認為對方很真誠，因而選擇原諒。
不過，Tangmo母親隨後語出驚人稱，Por除了願負擔喪葬費用之外，她也向Por索取3000萬泰銖的鉅額賠償金。儘管金額還在協商，但她的言論已引發眾怒，網友紛紛留言稱「媽媽在電視上只談錢」，還說Por是想「用錢掩蓋真相」。
聽聞母親的言論，連Tangmo的哥哥都上臉書發文「失望」，並附上心碎的圖示，顯然對母親態度轉變感到相當不滿。