天王放棄改良基因娶了她 一張照洩郭富城變寵妻魔人

四大天王中，結婚5年的郭富城是最愛和嬌妻方媛放閃的巨星，為老婆慶生過節、陪2個寶貝女兒海邊捉螃蟹玩耍，和其他三位天王極為低調保護家庭隱私的作風完全不同。而當初熊黛林積極對外積極營造「城嫂」的地位，仍功虧一饋，為何郭富城最終選了方媛，日前微博曝光一張郭富城牽手方媛的照片，就讓人一目了然。





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曝光的這張照片中，郭富城十指緊扣嬌妻，小倆口相當恩愛，只見方媛穿著鞋跟至少5公分的高跟鞋，還比「官方」身高172公分的郭富城矮了大半個頭，小鳥依人的畫面，更能襯托出天王的氣概。當初熊黛林和郭富城熱戀時，被拍到2人出遊約會的照片，身高178公分的熊黛林沒穿高跟鞋都比郭富城高了大半個頭，所以郭富城都得戴個棒球帽「增高」，但畫面仍極不協調。





▲方媛（左）踩著５公分的高跟鞋，還比郭富城矮半個頭。（翻攝一線明星娛樂微博）

其實網友翻箱倒櫃搜網比對，對郭富城官宣的172公分身高抱持懷疑態度，從他和熊黛林的合照推測，郭富城實際身高約168公分左右；而方媛雖也是辣模出身，卻是小隻馬，官方身高是162公分，但網友研判她只有155高分，頂多157公分。郭富城沒有考量為下一代改良身高基因，最後是是選擇了站在一起時唯美和諧的方媛。





▲方媛身高可能不到160公分，身材比例卻相當修長。翻攝方媛微博

不過，現年34歲的方媛雖已是2個女兒的媽媽，但32C曼妙身材依舊，常在社群PO出穿半截式的運動內衣、搭配緊身長褲的健美照片，只見嬌小玲攏的她單手撐住身體，另隻手捉著啞鈴，緊身衣嶄露誘人曲線，沒有絲毫贅肉。最令網友讚嘆的是她的穿著造型，顯得纖細修長，雖小了郭富城22歲，卻能老練得將城城從婚前的浪子，「改革」為寵妻魔人和愛女的模範老爸。











