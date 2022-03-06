女星遊艇小解驚悚溺斃 母質疑潛規則直指經紀人

近來37歲的泰國女星妮達．帕查娜維拉潘（Tangmo)在乘坐遊艇時，因為尿急到船尾小解卻意外溺斃，震撼當地演藝圈。然而案發過程啟人疑竇，證人供辭矛盾，尤其是同行經紀人的解釋，更使得案情撲朔迷離，妮達的母親直指案發後第一時間竟連絡不到經紀人，更懷疑當晚女兒出席的的並非是一場單純的飯局。





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妮達性感美豔，因出演泰劇《吹落的樹葉》（中譯）主角的姑姑一角而走红，她是2月24日與經紀人和一群朋友在湄南河乘坐遊艇意外落水。落水失蹤消息傳出後，泰國演藝圈明星都用各種方式為她祈福，然而經過一天一夜的搜尋，搜救人員發現妮達的遺體，這起美女藝人溺斃的意外，卻是疑點重重。





▲37歲的妮達目前單身。翻攝妮達IG

確認死亡後，泰國藝人紛紛發文哀悼，就連妮達曾參加集會公開痛罵的泰國前總理塔信也致哀悼念，而且他都認為事有蹊蹺，警方應徹底調查清楚給大眾一個說明。據警方的初步調查，當天和妮達同行的除了其經紀人外，還有三位富商和一位變性人。一開始他們的說法，是妮達落水時正在船邊拍照，因為想要擺POSE拍出美照，所以沒有穿救生衣，墜河時想抓住經紀人的腿求救，但沒有成功。





但是經過警方盤問當天駕駛遊艇的船長後，案發經過竟是截然不同。船長表示，妮達和同行友人在上船前，先是在一家餐廳用餐，上船後，妮達因為內急要上廁所，但船上的廁所正在維修，所以妮達就到船尾解手。船長還說，客人在乘船途中想上廁所很正常，但是妮達没有提前告知要將船速减慢，很有可能因此不幸落水。問題是船長的說詞也前後矛盾，原本說沒有注意到妮達落水，後來又說妮達落水後，他第一時間救人。





妮達的經紀人後來也在警局對媒體改口說，當天大家先吃了飯，因為知道船上没有廁所，登船前她還問了妮達，但她表示不需要。結果上船之後妮達又尿急，她還納悶在岸上怎麼不去。據經紀人的描述，當時大家都在船頭拍照，跟妮達在船尾的只有另一位友人Saen，她是聽到Saen大叫“Tangmo”之後才知道自家藝人落水了，船長還在嘗試用各種方法救她。





▲妮達意外溺斃案，因為經紀人說法隱藏許多疑點，引起極大關注。翻攝泰國頭條新聞微博

結果妮達落水的原因從拍照到尿急解手，然而令人不解的是妮達是大明星，怎會公然在別人面前解手？據妮達的母親表示，她第一時間趕到案發現場後，打電話給經紀人和其他朋友，但都連絡不上，而且女兒會游泳，就算落水，也不至於溺斃。她還表示自己收到一份文件，目前已交给警方，其中可以看到經紀人約女兒出来吃饭，但女兒到了之後却發現不只吃飯這麼簡單，案發後女兒的ins還被刪掉不少東西。





經紀人則再三強調和妮達的感情非常好，不可能會害她，而且妮達還收養她女兒，當天她未第一時間下水救人，是自己不會游泳。可是經過網友搜查卻發現，經紀人在其社群網站曾透露自己是游泳健將，另外離過婚但沒有兒女的妮達對經紀人的小孩真的很好，甚至她投保的一百萬泰銖的意外險，受益人即是經紀人的小孩。隨著警方調查和網友PO出的資料，這起大明星溺斃案更顯得疑雲重重。













