吃毒也死不了？「妖僧」拉斯普丁巫術惑眾生　搞垮俄帝國

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格里戈里·葉菲莫維奇·拉斯普丁（俄語：Григо́рий Ефи́мович Распу́тин）在1896年出生於西西伯利亞一座人煙稀少的波克羅夫斯科（Pokrovskoye）小村落。其父葉菲姆·維爾金早年好賭，隨後西家帶眷搬入波克羅夫斯科後，改姓「諾維赫」（意為「新人」），與過往好賭的自己做出區隔，並成為了富農。
而拉斯普丁在家中九個兄弟裡排行第五，但因為村落貧窮，他沒有機會上學，只能過著放蕩、酗酒的生活。他在自己的家鄉也不受到歡迎，總是被村裡的人當成外人。而拉斯普丁也覺得農民生活空虛無聊，甚至還當起了偷馬賊。拉斯普丁在20多歲時就成家立室，育有7子，然而只有3個小孩活到成年。
儘管已經建立家庭，也無法讓他感到人生美滿，於是拉斯普丁投入宗教事務，並且在一所位於維爾霍圖里耶（Verkhoturye）的東正教修道院，遇上改變他人生的馬凱里長老（Starets Makary）。自此拉斯普丁醉心於宗教，30多歲時還以散播預言和巫醫為業，過去曾經成功預言俄羅斯的一場旱災，並且靠著秘術施展醫療奇蹟，也讓他聲名大噪，還因此受到黑色百人團的（俄羅斯極端組織，以仇外、反猶太主義著稱）幫助，到了帝都聖彼得堡。
身材壯碩、留著濃密的大鬍子的拉斯普丁，還有著一雙淡藍色眼睛，讓他散發著一種特殊的吸引力，越來越多人因拉斯普丁的名聲而前往拜訪，他也獲得大批信眾的支持，其中不乏名門望族。這些名門望族陸續介紹拉斯普丁給他們的朋友，也讓他的名字變的家喻戶曉，更因此認識了沙皇尼古拉二世（Nicolas II, Tsar of Russia）和皇后亞麗珊德拉（Tsarina Alexandra）。
拉斯普丁與沙皇夫婦認識的時候，俄羅斯才在日俄戰爭中鎩羽而歸，還要面臨國內發生的「血色星期日」帶來的政治危機，沙皇政府統治動搖，讓沙皇夫婦感到憂慮，此時拉斯普丁的出現以及安撫、建議，讓皇后吃下了定心丸，對拉斯普丁的信任大幅提升，更認為他是上帝派來俄羅斯拯救羅曼諾夫王朝（House of Romanov）的使者。
另外還有一件事讓拉斯普丁獲得皇室的信賴。沙皇夫婦一連生了4個公主，才終於盼到皇太子亞歷克西斯（Alexis）誕生，但亞歷克西斯卻因患有血友病，屢屢無法醫治，但是拉斯普丁靠著催眠術，讓亞歷克西斯的病情穩定，身體慢慢好了起來。亞歷克西斯的病情因拉斯普丁的「神蹟」屢屢康復，也讓拉斯普丁成為了沙皇夫婦的好友，不但可以自由出入宮廷，甚至變成了沙皇政治顧問，在宮中的影響力急速飆升。
拉斯普丁曾經警告尼古拉二世，在俄羅斯內憂嚴重之下，不應參與第一次世界大戰，讓戰爭開支加重國家負擔，但心意已決的尼古拉二世仍然想要親自介入戰事，擔任最高指揮官。在尼古拉二世征戰的同時，治國大任落到了皇后身上，尼古拉二世與皇后兩人在宮中不斷罷免高官，總理、內政部長，農業部長和戰爭部長等等重要官員都被掃地出門。
有沙皇夫妻撐腰，拉斯普丁在宮廷中可說是呼風喚雨，還在宮中肆無忌憚地喝酒作樂，更有許多貴族婦女為他神魂顛倒。來者不拒、風流放蕩，咨意地在聖彼得堡縱酒宣淫，各種流言蜚語衝著拉斯普丁而來，皇親國戚忍受不了一個出身低賤的人，如今卻成了帝國的權力中樞。
1916年，皇帝的遠親尤蘇波夫親王以及其同夥，邀請拉斯普丁參與晚餐，拉斯普丁進入尤蘇波夫宮後，就再也沒有人見過他。隔天清晨，在眾人搜索之下，才在附近的馬來亞內夫卡河（Malaya Nevka River）發現他的屍體。
關於拉斯普丁的死亡，說法眾說紛紜，有一說法指出，由尤蘇波夫親王以及其同夥以美人計當誘餌，讓他前往參與宴席，其中桌上擺放的蛋糕以及葡萄酒中，加了劇毒氰化鉀，毒素的份量足以殺死好幾名男人。但拉斯普丁大口大口吞下蛋糕，並灌了好幾口葡萄酒，卻只是打了幾個飽嗝，毫無痛苦跡象。尤蘇波夫只好掏槍射殺拉斯普丁，沒想到拉斯普丁倒下之後沒多久，就起身逃出屋外，卻被抓住痛毆一頓。為了確保能殺死他，這些陰謀者往他的額頭開了一槍，拉斯普丁卻仍沒有死去。他們只好將拉斯普丁五花大綁，丟入馬來亞內夫卡河。隔天拉斯普丁的屍體被發現，法醫確認指出，拉斯普丁是溺水死亡，而且在河中足足撐了8分鐘之久。因拉斯普丁生前以荒淫出名，死後其性器官遭人割除。俄羅斯聖彼得堡一家性與愛藝術博物館展示了拉斯普丁的性器官，長達28.5公分。
原先殺害拉斯普丁是為了要拯救俄羅斯帝國，但當時俄羅斯帝國已經氣數已盡。拉斯普丁曾預言，在他死後3個月內，俄羅斯帝國也將覆滅。這項預言後來也成真，在拉斯普丁死後沙皇很快就被迫退位，一家被軟禁並遭到滅門屠殺。