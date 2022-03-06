餐廳廁所赫見「特殊馬桶」！她愣該怎麼上？正確用法曝光
大部分的餐廳都設有洗手間，方便民眾可隨時前往使用，不過有些造型的馬桶卻讓人不知該怎麼使用。一名網友近日到一間海景餐廳用餐，發現廁所的馬桶造型太特別讓她看了之後一頭霧水，不禁好奇正確的使用方法？立刻引起網友們討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 09:38:50
這名女網友在《Dcard閒聊板》發文「奇怪馬桶的如廁方法」，表示近日去屏東海生館遊玩，到二樓海景餐廳上廁所時，發現一造型奇特的馬桶，不僅馬桶座看起來比一般的要長一些，設計還是外圍高、內部低，由外向內傾斜。
原PO愣了許久「腦袋裡一堆姿勢都浮現了」，但覺得最有把握的仍是「一般坐姿」和「蹲式」，最後她採用正常坐姿，只是一坐下去的瞬間就往後微傾，必須靠大腿出力才沒讓自己的臀部接觸過多馬桶蓋。事後原PO也嘗試上網搜尋此款馬桶的正確用法，卻找半天沒有下文，因此寫下：「如果不解決這個問題我大概會在意一輩子，所以想請問廣大網友有沒有更好的如廁方法」。
網友看了都紛紛留言表示：「坐式馬桶永遠深蹲姿勢上，再奇怪的設計也難不倒我」、「讓我想到洗屁屁的馬桶，歐洲很常見」、「跟我們學校殘障廁所的馬桶一模一樣！」另外有網友提出正解，這是「特殊醫療專用長形馬桶」，住家或醫院配合護理人員使用，通常使用者會人面對馬桶，屁股朝外方便護理人員從後方灌腸和清洗下體，是極重殘的人之專用馬桶，也是極少數障礙者在家裡或醫院使用的。（編輯：陳珮瑜）