國民黨中常委選票疑見鉛筆記號　名嘴諷：嘆為觀止！

國民黨昨日舉行第21屆第1任中央常務委員會常務委員選舉，名嘴李正皓貼出兩張投票時的照片，上面疑似被做記號記號，且投票場所並無密閉票匭、圈票處，任何人都可以看到圈選的過程，直批「國民黨果然沒有最誇張，只有更誇張，令人歎為觀止」。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-06 09:42:34｜2022-03-06 09:43:49
李正皓透過臉書貼出兩張選舉時的照片，表示國民黨中常委選舉過程中，換票聯盟的傳言就鬧的沸沸揚，但真正投票的時候，才真正讓他覺得國民黨「沒下限」。李進一步，他所貼出的照片為金門縣黨部的投票畫面，在第一張照片中可以看到，選票上已有人用鉛筆畫上記號，這代表事後可以透過選票編號來比對投票結果，確保樁腳沒有跑票。
李正皓也貼出票匭照片批評，質疑金門縣黨部投票時連密閉的票匭都沒有準備，選舉人就在縣黨部的OA辦公格投票，任何有心人都可以直接看到圈選選票的過程，如果辦公室內有監視器，甚至可以調出監視器回放，他譏諷「歎為觀止，了不起」。
國民黨表示，針對違紀選風檢舉案，考紀會將依端正選風實施要點查處，如查明屬實違反規定，提報中央選舉監察委員會撤銷當選或遞補資格。另，外界對於中常委選制改革之意見，將邀集各界討論選制改革方案，以力求貼近民意、社會認同。
國民黨新選出中常委包括傅崐萁、游顥、陳宗興、吳怡玎、劉大貝、沈慶光、王伯綸、鄭任宗、呂學樟、游家富、謝衣鳯、蔣根煌、陳汪全、侯佳齡、曾文培、楊博仁、范成連、沈智慧、周孟蓉、邱素蘭、洪孟楷、鄧治平、侯彩鳳、林文瑞、張育美、鄭正鈐、蕭景田、吳尚鷹、林琮翰。選舉結果業經中央選舉監察委員會審定通過，依規定公告，提報3月9日中央常務委員會核備。