愛女歡慶5歲生日　陳冠希將千萬豪宅變夢幻屋

港星陳冠希2017年與名模老婆秦舒培結婚，婚後育有一女Alaia，從玩世不恭的形象轉變為愛家好男人，目前一家三口居住在洛杉磯的豪宅，近日是陳冠希愛女5歲生日，夫妻倆將房子布置成宛如童話故事般的夢幻屋，超多七彩氣球讓Alaia非常開心。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-06 10:01:09
41歲的陳冠希淡出演藝圈多年，擁有妻女後形象轉變，成為名副其實的「女兒傻瓜」，日前他在IG寫下「MY BABY IS 5 !!!!!」加上5個眼冒愛心符號，愛女之情溢於言表，只見一家三口坐在充滿氣球的地板拍照，後面還有大大的「HAPPY BIRTHDAY ALAIA」，Alaia高舉雙手看起來相當開心，陳冠希還在留言中寫道：「my two amores.（我的兩個摯愛）」，對妻女的愛護明顯可見。
陳冠希和妻女居住在洛杉磯百坪豪宅，豪宅內不只有私人SPA，還有游泳池，要價285萬美元（約7945萬元台幣）。日前，陳冠希也加入NFT（非同質化代幣）賺錢行列，雖然交易過程中有出包，不過短短3天還是讓他賺進4000萬港幣（約1.4億元台幣），不論是住豪宅還是急速賺錢的方式，都令人稱羨不已。（編輯：薛羽彤）