正式出招制裁！萬事達卡、Visa宣布即日起暫停在俄服務
俄烏衝突在兩輪談判下並未出現停火結果，由於蒲亭無視全球譴責和多國制裁，國際兩大信用卡公司Visa、萬事達卡（Mastercard）於昨（5）日宣布，將暫時停止在俄羅斯的業務，同時切斷與俄羅斯國家支付卡系統的連結。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-06 09:48:42｜2022-03-06 09:48:54
綜合《路透》、《華爾街日報》等外媒報導，Visa公司最新聲明中指出，Visa公司將暫停在俄羅斯的所有業務，但凡是俄羅斯銀行發行的Visa卡都不能在俄國境外使用，而俄國境外金融機構發行的Visa卡，也不能在俄羅斯境內的店家或提款機進行交易功能。
萬事達卡也宣布類似聲明，表示過去萬事達卡已經在俄國經營超過25年，惟俄烏衝突導致的經濟環境不穩，宣布暫停在俄羅斯的業務，同樣不再支援俄羅斯銀行發行的信用卡及金融卡於境外與網路交易，任何國外發行的卡片也無法在俄羅斯境內進行消費、轉帳等功能。
Visa 董事長兼執行長凱利（Al Kelly）為此表示，在見證俄羅斯無端入侵烏克蘭後，「Visa必須對此採取行動」；萬事達卡則提到，公司決策是在聽取了俄國的合作夥伴說法後做出此決定。
不過除了聲明當中提到的卡片類外，俄羅斯銀行所發行的信用卡仍能繼續在俄羅斯境內使用，並利用俄國當地的國家支付卡系統（NSPK）處理交易訊息。