送別明金成！六月陪遺孀吃圓滿餐 遭嗆：這時刻歡樂什麼
導演明金成2月8日因心因性休克驟逝，留下遺孀林沛締（Patty）以及一對龍鳳胎，3月1日舉行告別式，各界好友都來送他最後一程。六月擔任好友明金成告別式總召，2日她在臉書PO出明金成眾多好友一同吃「圓滿餐」，卻引來酸民留言「你們現在這時刻是在歡樂什麼？？怪…」六月看不下去親自回覆了。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-06 11:01:01
六月2日一早PO出昨晚眾人一同吃圓滿餐的照片，趙駿亞、楊銘威、陳德烈、威廉等人都在裡面，還有明金成遺孀Patty，六月在臉書寫下「圓滿，一切盡在不言中」。不料，卻有酸民在底下留言表示，「你們現在這時刻是在歡樂什麼？？怪…」六月也不忍了直回「我們是用明導喜歡的方式吃圓滿餐，請問是你了解明導還是身為朋友的我們？請問哪裡怪？思念有很多種，不是只有悲傷或哭哭啼啼好嗎」。
該網友繼續解釋，自己也很心疼明導就這樣匆匆離開，「你們有你們的方式，但是，也不要怪傳統的我，至少也PO他在你們身旁，一起舉杯跟大家說~~拜拜。」六月也回覆「明導老婆也跟著我們一樣用餐，我們就是希望大嫂繼續快樂過每一天！請你不要用你所謂的『傳統』來情緒勒索我們，感謝！」並表示照片中Patty旁邊有留一個位子。其他網友則表示「妳住海邊喔～ 管好自己就好」、「沒有人要怪你啊，是你先怪別人，順序你好像搞錯了這位女士」、「誰說人過世了一定要哭得死去活來？哪裡怪呢？找了個遺孀或其家人喜歡的方式送他一程，有何不可？」（編輯：薛羽彤）