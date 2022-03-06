他酸Lulu「10年前缺德」：妳媽沒教？釣出Lu媽神回覆嗆爆
30歲Lulu（黃路梓茵）去做健康檢查，發現手臂肌肉量高達114%，醫生驚訝問她：「是不是運動員？」Lulu回想人生最大的運動量，就是10年前天天在搬機車，還分享一張少女時期在喬車位的女漢子照片，此舉卻引來部分機車族不滿：「妳媽沒教妳別人的東西不能碰嗎？」想不到釣出Lu媽親自嗆聲。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-06 10:59:16
Lulu在臉書分享學生時代騎機車通勤的甘苦，「我只說我以前幾乎天天在搬機車，從50cc搬到125cc完全不是問題，住過板橋的人應該都有這種經驗，真的是一位難求的那種，尤其有的人很愛給我不架中柱停最斜占2個位置，喬到後來也沒有時間，所以坐捷運在趕公車都用跑的，整個還沒有開始工作妝已經全花了，所以我才努力賺錢買車吹冷氣，哈哈哈哈哈。」
照片中瘦弱的Lulu戴著草莓圖案安全帽，在騎樓使勁搬機車，竟有酸民留言嗆聲，「妳媽沒教妳別人的東西不能碰嗎？沒道德的行為還大方發表？」Lulu嗆回去：「那你媽有教你要好好留言嗎？你有看清楚我寫什麼嗎，我說有人停車停2個位置所以我移車，而且那是10年前的事，也是藉此呼籲車要好好停，不要造成別人的困擾。」更猛的是Lu媽也留言：「喂，我是她娘啦，是否對我的教育有啥意見嗎？敲字之前，確認看清楚文意再回好嗎？」母女戰力全開。