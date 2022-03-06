曾演《軍中樂園》！許藍方親妹神顏值　粉絲讚：比姊更美

外型亮麗的「最美博士」許藍方，全家都是高顏值！她昨（5）日po出和妹妹的合照，兩人深邃五官、甜美笑容，相似率超高，網友更誇讚姊姊有氣質，妹妹很甜美，「姊妹倆根本都是女神等級」！眼尖的人更認出她曾經演過電影《軍中樂園》的胖妹，為戲犧牲增胖許多，跟現在豔麗外表完全不一樣！





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▲許藍方（右）貼出姊妹合照，被讚都是女神等級。（圖／翻攝許藍方FB）

▲許藍方（右上）曾貼出和媽媽（中上）、妹妹（左上）合照，全家都是高顏值。（圖／翻攝許藍方FB）

據悉，許藍方這幾年靠專業兩性知識走紅，知名度飆漲，其實妹妹許琬姍比她更早接觸娛樂圈，拍過一些戲劇，最知名的是《軍中樂園》的5號接待小姐「月桃」，她在劇裡體型較胖，為此刻意增肥不少，飾演最胖的侍應生，最後還懷孕生下一子，聲嘶力竭產子模樣，與現在的體型天差地別，但濃眉大眼還是讓粉絲一眼就認出來！





不過，許琬姍近年淡出娛樂圈，長期住在荷蘭，難得回台留下姊妹合照，許藍方昨在臉書貼出照片，並發文：「Welcome back, my dear sis. 她是妹妹，我是姊姊」，不過妹妹從國外回來沒多久，又準備離台，來回花費一個月隔離。





▲許琬姍為演出《軍中樂園》增胖不少。（圖／翻攝軍中樂園FB）

▲許琬姍在《軍中樂園》飾演侍應生「月桃」，在劇裡產下一子。（圖／翻攝YouTube）

▲許琬姍深邃五官，激似混血兒。（圖／翻攝許琬姍IG）

▲許琬姍現今淡出螢光幕，在荷蘭居住。（圖／翻攝許琬姍IG）

▲許琬姍比姊姊許藍方更早接觸演藝圈。（圖／翻攝許琬姍IG）

許藍方澄清過，家人沒有混血兒或原住民血統，但包括媽媽以內，全家女性都是高顏值，深邃五官跟甜美微笑吸睛，讓人一看難忘，粉絲稱讚：「漂亮博士姊妹倆都遺傳到了媽媽「美」的基因」「两姐妹都漂亮 各有千秋」、「這是大山嗎？想不到與博士竟然是姐妹，仔細看真的有像」！



