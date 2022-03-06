越南籍單親媽媽扛起家計！用一技之長養3名子女

《四方報》報導，嫁到高雄17年越南籍新住民阮氏燕育有3名子女，原本家庭幸福美滿，沒想到今年初丈夫罹癌病逝，她透過職訓習得美髮技能一肩扛起家計，在4日以學姐身分參加高雄市勞工局「產學合作職前訓練」開訓，分享飄洋過海卻不畏挑戰的人生路，讓許多學員相當感動。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-06 11:33:29
阮氏燕在28歲時嫁到高雄小港大林蒲地區，丈夫經營水電材料行，婚後3個女兒接連報到，她在家相夫教子，也幫忙水電行生意。去年丈夫健康走下坡，然而家庭經濟壓力重，在朋友鼓勵下參加職訓學一技之長。她當時報名「美髮設計師養成班」，從零開始，因符合特定對象身分，職訓4個月期間，每月有近1萬5千元生活津貼。
阮氏燕中文識字能力有限，起初學得吃力，她展現不服輸的韌性，甚至感動老師王琴惠，稱讚阮氏燕相當有潛力，學成後考取美髮丙級證照。目前白天在林園區某美髮院學實務經驗，下午顧丈夫留下的水電行並照料家務。她說，「還好有參加職訓，面對家庭變故才沒慌了手腳或頓失方向，感謝職訓過程及職場上拉她一把的貴人。」
勞工局今年第一梯次「產訓合作職前訓練班」昨開訓，自辦7大職類、142個名額，包含工業配線、汽機車修護、水電裝修、美髮設計師養成、輕食餐飲實務、食品烘焙、料理職人養成等班別。水電裝修班招訓名額從20提高為30人，要培育更多實務人才，解決缺工困局。