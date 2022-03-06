澤倫斯基與美參眾議員連線 要求設禁飛區、提供更多戰機
美東時間3月5日周六上午，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在與一眾美國國會議員舉行Zoom會議時，向美國請求協助烏克蘭設立禁飛區、加大對俄制裁力道，或派遣更多飛機、提供軍武幫助該國對抗俄羅斯的入侵。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-06 11:55:07｜2022-03-06 12:15:15
綜合外媒報導，澤倫斯基在會議上向美國讚揚美國對俄羅斯的制裁，感謝美國目前為止的支持，但他也在這場開戰以來首度與美國參、眾議院的會議上表示，「這可能是你們最後一次見到我」，因為在他首都基輔堅守的同時，武力龐大的俄軍持續從北方進犯。
報導中提到，澤倫斯基在會議上「急切請求」美國提供軍事援助，包括戰機、無人機和防空飛彈，主張應該禁止進口俄羅斯石油，並稱這種制裁手法才是最強而有力的作法，其效果甚至將比踢出SWIFT更強大」。
此外，他也呼籲美國與北約應設立禁飛區，但這個請求卻被視為可能導致歐洲全面戰爭而遭到拒絕，俄羅斯總統蒲亭甚至宣告，「任何協助設置禁飛區的國家，將被視為參與這場衝突」，澤倫斯基則回應「如果西方國家不設立禁飛區，那就該給烏克蘭戰機」。
為此，美國參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示「將盡我所能幫助美國政府促進他們的軍機轉移」；共和黨參議院領袖麥康那（Mitch McConnell）詢問澤倫斯基何種軍事支援最急迫時，澤倫斯基亦回應「無人機與飛機最有幫助」。目前美國國會正制定一項兩黨都支持的人道和安全援助，該筆款項將上看百億美元，有助達成目標。