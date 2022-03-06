蓬佩奧拋「美應承認台灣主權」　葉毓蘭：晚了16個月

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葉毓蘭說，當時龐佩奧除了大賣軍售給台灣，還臉不紅氣不喘的說，「川普政府3年就賣了150億美元的軍售給台灣，遠超過歐巴馬8年軍售的總量」，除了激怒對岸，引來每天成群的共機擾台外，還讓蔡政府甘犯眾怒，宣布開放進口萊豬，但是龐佩奧在任上從來沒有開口講過「中華民國」四個字。
前民進黨立委沈富雄也批評蓬佩奧，「他國務卿任內為什麼不承認？」因為這犯了中共最大的忌諱，過去就是因為沒辦法做到這點，才有「台灣關係法」。
針對蓬佩奧在台演講內容，沈富雄在政論節目中指出，近日針對烏俄開戰很難得藍綠有共識，就是自己國家自己救，但他個人則反對；沒有人否定自己就而後人救，但自己救是不夠的，要是老共打起來，雄三飛彈再多都沒用，「不行就是不行，跑不了，都不靠別人是狗屁不通，還是要靠美國。」
沈富雄說，蓬佩奧任內對台灣的貢獻不輸給美國前國務卿杜勒斯（John Foster Dulles），杜勒斯是當年對保住台灣、反共最大貢獻的國務卿，但蓬佩奧講了兩句話令人不滿，第一、就是對於美國到底要不要出兵，是回應要「仔細考量」；第二、美國應承認台灣是主權獨立國家，「根本就是在吹牛！」
沈富雄認為，「蓬佩奧在國務卿任內為什麼不承認？」因為這犯了老共最大的忌諱，過去歷屆美國政府皆無法做到這點，才會有我國與美斷交後的「台灣關係法」。