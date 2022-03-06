影／居泰台灣女孩介紹特色餐廳！老闆是米其林一星主廚
《四方報》報導，在泰國唸書的台灣人 Jenny 是一名熱愛紀錄生活的Youtuber，這次Jenny來到臥佛寺附近的餐酒館 「Mayrai 」用餐，這間餐廳是曾得過米其林一星的泰國主廚 Thitid Tassanakajohn （綽號Chef Ton） 所開的餐酒館，並以泰國料理炒粿條（Pad Thai）為主食，相當受到當地人和外國遊客歡迎。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-06 14:19:17
「Mayrai 」距離泰國捷運 MRT Sanam Chai站約5分鐘步行路程，從二樓露台可以欣賞到臥佛寺的完美景色。這間餐酒館在2020年開幕，剛營業就遇到疫情，命運相當多舛， Jenny表示一直到最近才有機會來嚐鮮。
在影片中， Jenny跟大家分享嘗試Pad Thai的心得，大讚他們的醬料調味得非常好吃，她更直言這家餐酒館將泰國的國民美食帶入餐廳，不論口感和視覺效果都很不錯。另外，她也很推薦女孩們來這間餐酒館，因為調酒方面都很適合女孩子啜飲。最棒的是價格很便宜，主食不到一百泰銖，非常實惠。
Jenny正在泰國曼谷唸書，閒暇時間會以文章或影片紀錄生活，並且用泰語和中文向大家推廣泰國的在地美食和風景，讓台灣人和泰國人都能透過她的紀實，挖掘有特色的旅遊景點。更多旅遊資訊和生活紀錄都可以前往 Jenny的臉書粉絲專頁查閱！
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