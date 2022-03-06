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分析蓬佩奧談話　吳斯懷：對拜登下指導棋、替軍火商遊說

▲美國前國務卿蓬佩奧表示，從烏俄戰爭之中，民主國家可以知道應減少對獨裁政權的依賴，才能保護自由民主的生活。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）
▲美國前國務卿蓬佩奧表示，從烏俄戰爭之中，民主國家可以知道應減少對獨裁政權的依賴，才能保護自由民主的生活。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-06 15:25:03｜2022-03-06 15:32:01

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台，4日上午在台北君悅酒店發表演說，他表示美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家。對此，國民黨立委吳斯懷分析，蓬佩奧在演講中先強調「我只是一介平民」再提及「美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，吳斯懷說，「這一句豪無意義，僅是消費台灣，同時也對美國當局下指導棋，為難拜登。」

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其次，針對蓬佩奧說「如果台灣已經向美國購買軍備，我們應該準備好幫助你們訓練和有效的使用它們，所以不能回答（中國犯台）可能性有多大，這取決於台灣和西方國家一定要展現決心，讓習近平知道戰爭代價是很高的。」吳斯懷認為，其背後目的應仔細審思，是否有可能在幫軍火商當說客，而催促台灣政府應購買更多美國軍備設施。

最後，針對蓬佩奧在回應媒體詢問「若假定台海爆發戰爭，美國是否出兵助台？」，僅回應「這需要仔細研究」，吳斯懷說，這是政客的話，至少拜登政府對烏克蘭還算誠實，從頭到尾皆表達不會出兵，且烏克蘭與美國有邦交，又是聯合國成員，這些問題都凸顯龐佩奧來台目的值得探討。

英國國際政治經濟學學者出身的陳以信則表示，對於蓬佩奧增進台美關係給予正面看待，但與他任內發言有顯然的差距，代表美國在政府角色與民間立場有差別，龐佩奧過去代表美國政府時並無類似發言，如今他是民間人士，為民間角度發言，不能混為一談。

陳以信說，蓬佩奧過去代表政府時言論有所侷限，而他訪台時的言論非代表官方因此也不應過於嚴厲看待。不過，台灣應注意的是，美方無論是民主黨或共和黨，雙方有相當嚴重政治對立，蓬佩奧更是共和黨潛在總統候選人人選，台灣在外交上必須審慎站穩立場，不應涉入美國內政治，這是對美關係中非常重要的一個原則，蔡英文政府務必仔細、審慎拿捏，才站得住立場。

政府被揭露動用國庫中422萬新台幣邀請蓬佩奧訪台，引發議論。吳斯懷對此表示，我國政府花用鉅額公帑招待蓬佩奧，對於國際外交卸任官員的行情，無可厚非，但是高官、商界名人排隊見他，不免被認為是自矮國格與身份，美國朋友訪台當然歡迎，但不希望他把台灣玩弄於股掌間。若蓬佩奧帶著商業意圖來台，卻動用到退撫基金、國庫，政府就必須公開講清楚，更何況蓬佩奧此時的身份很微妙，更應看清其背後目的。

陳以信則表示，由於他是以民間角色訪台，其在台灣的支出及與商業機構、會面企業長官的相關花費，皆屬於私人商業性質，卻使用政府公家資源邀請，並以外交泡泡模式招待，難免有公私不分之疑慮，這點政府確實有欠考慮，不過仍高度歡迎外國友人訪台。

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