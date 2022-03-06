以為被親親！橘貓下秒遭同伴「敷衍之聞」：哪裡錯了嗎？
誤會大了？日本一名飼主家裡養了好幾隻不同花色的貓咪，這天其中一隻橘白貓正巧站在白貓與賓士貓的中間，原本牠瞇眼享受同伴們的「親親」，沒想到下一秒卻讓牠尷尬了！
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 12:41:07
IG帳號nabesentochiro的飼主家中養了四隻貓咪，為了記錄牠們的日常生活，飼主特地開設貓咪專屬帳號分享牠們的互動，也吸引超過6.7萬名粉絲追蹤。其中橘白公貓「Inari（いなり）」表情多又很會刷存在感，喜歡與同伴們玩在一起。
這天Inari與白貓姊姊「Chiro（チロ）」以及賓士貓哥哥「Ohagi（おはぎ）」一起窩在貓抓板上，身為小老弟的Inari就站在哥哥姊姊的中間，三貓看起來相當和樂。一開始姊姊Chiro最認真，親密地舔了Inari的臉頰，Inari正要瞇起眼睛享受姊姊的「親親之吻」時，沒想到Chiro竟然將鼻子埋進Inari的耳朵根部，下一秒彷彿聞到什麼異味一樣隨即把臉撇開，而另一旁的Ohagi則是從頭到尾都好奇地聞Inari，似乎在表示：「味道怪怪的！」
影片分享才短短半個月就已累積超過33.6萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「隔著螢幕都感覺有味道」、「那張臉」、「橘貓：有異味嗎？」、「舔到一半發現不對」、「很敷衍的舔舔」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）