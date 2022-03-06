COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

以為被親親！橘貓下秒遭同伴「敷衍之聞」：哪裡錯了嗎？

▲橘貓以為白貓姊姊要親親，沒想到下一秒讓牠尷尬了。（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲橘貓以為白貓姊姊要親親，沒想到下一秒讓牠尷尬了。（圖／IG帳號nabesentochiro）

編輯中心/綜合報導

2022-03-06 12:41:07

誤會大了？日本一名飼主家裡養了好幾隻不同花色的貓咪，這天其中一隻橘白貓正巧站在白貓與賓士貓的中間，原本牠瞇眼享受同伴們的「親親」，沒想到下一秒卻讓牠尷尬了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲橘貓「Inari（いなり）」因為表情很有戲，經常出現在飼主專設的IG帳號裡。（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲橘貓「Inari（いなり）」因為表情很有戲，經常出現在飼主專設的IG帳號裡。（圖／IG帳號nabesentochiro）
IG帳號nabesentochiro的飼主家中養了四隻貓咪，為了記錄牠們的日常生活，飼主特地開設貓咪專屬帳號分享牠們的互動，也吸引超過6.7萬名粉絲追蹤。其中橘白公貓「Inari（いなり）」表情多又很會刷存在感，喜歡與同伴們玩在一起。

▲Inari與白貓姊姊「Chiro （チロ）」以及賓士貓哥哥「Ohagi（おはぎ）」感情很要好。（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲Inari與白貓姊姊「Chiro （チロ）」以及賓士貓哥哥「Ohagi（おはぎ）」感情很要好。（圖／IG帳號nabesentochiro）
這天Inari與白貓姊姊「Chiro（チロ）」以及賓士貓哥哥「Ohagi（おはぎ）」一起窩在貓抓板上，身為小老弟的Inari就站在哥哥姊姊的中間，三貓看起來相當和樂。一開始姊姊Chiro最認真，親密地舔了Inari的臉頰，Inari正要瞇起眼睛享受姊姊的「親親之吻」時，沒想到Chiro竟然將鼻子埋進Inari的耳朵根部，下一秒彷彿聞到什麼異味一樣隨即把臉撇開，而另一旁的Ohagi則是從頭到尾都好奇地聞Inari，似乎在表示：「味道怪怪的！」

▲這天三隻貓站在貓抓板上，Inari正在接受Chiro的親親。（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲這天三隻貓站在貓抓板上，Inari正在接受Chiro的親親。（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲Chiro：（聞）等一下，好像有點臭臭的……（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲Chiro：（聞）等一下，好像有點臭臭的……（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲Chiro：痾……我今天就先不幫你舔毛了嘿！（圖／IG帳號nabesentochiro）
▲Chiro：痾……我今天就先不幫你舔毛了嘿！（圖／IG帳號nabesentochiro）
影片分享才短短半個月就已累積超過33.6萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「隔著螢幕都感覺有味道」、「那張臉」、「橘貓：有異味嗎？」、「舔到一半發現不對」、「很敷衍的舔舔」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀