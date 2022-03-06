百億金主夠力！澎恰恰欠款剩1.6億　彰化債主鬆口願協商

綜藝大哥澎恰恰在百億金主林秉文（林董）協助下，去年10月開記者會宣布還款計畫，要努力賺錢按照比例歸還，經近半年時間協商，目前債務逐漸露出曙光，債主從52人縮減為27人，債務剩餘1.6億元，之前被欠百萬的彰化蚵仔攤小販，終於被列入還款對象，預計可先拿回5萬元。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰扮濟公現身夜市直播，未來將升級成付費影片。（圖／翻攝澎恰恰臉書）

澎恰恰去年和彰化顏姓夫妻借款100萬，預訂每月還10萬，至今卻沒拿出一毛錢，還宣稱是對方投資自己的副業，並未將其列入還款名單，氣得對方告上法庭，2月25日第二次開庭，他在檢察官面前允諾每月還款10萬元，再簽和解協議，卻依舊失約，恐被依詐欺罪嫌法辦。





林董今（6）日向《NOWnews今日新聞》表示，已經和顏姓夫妻通過電話，對談後展現誠意，允諾7日先還款800萬給所有債主，按照分配，他們能拿到5萬，希望透過協商解決官司。債主的友人透露，顏姓夫妻為此事身心俱疲，拿不回100萬，還苦揹10、20萬元利息，加上澎恰恰派經紀人親自赴彰化說情，他們心軟不願澎哥年紀大了，還要為官司奔波，傾向接受協調，希望如願拿回錢，讓此事圓滿落幕。





▲澎恰恰扮濟公現身夜市直播，未來將升級成付費影片。（圖／翻攝澎恰恰臉書）

澎恰恰昨扮濟公出巡士林夜市，以親民形象和粉絲接觸，暢聊自己的人生和時事，企圖挽回形象。林董所經營的通訊軟體平台「PGTALK」，未來將安排他走跳全台灣夜市，和觀眾拉近距離，並開啟影片收費機制，再多接商演與廣告，盼能如願在1年內還清債務。



