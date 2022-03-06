百歲男團屁股夾緊不敢放肆　「二姐」江蕙偷藏人海觀摩

由陳子鴻的「喜歡音樂」主辦，荒山亮、製作人王治平、魏嘉瑩、郭芝吟、老王樂隊，以及3位頂尖吉他手「G3」Josa喬莎宏、力Q、利惟庸等音樂人，共同參與的「喜歡音樂節」，昨（5）日晚間登場。大家長陳子鴻打頭陣，刷著紅色電吉他以《Johnny B Goode》炒熱氣氛，他謙稱：「今天有很多精彩節目，我是來暖場的。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 百歲男團「鴻亮兄弟」一合體就仿效年輕偶像的開場白：「大家好，我們是鴻亮兄弟！」除了《來來去去》，他們還翻唱天后江蕙（二姐）的《酒醉還是地震》，陳子鴻說：「二姐說她買了票，正在線上看。」荒山亮聽了馬上說：「那我們要屁股夾緊一點，用恭敬的心來唱。」兩人不僅口琴、吉他彈唱默契十足，對話也充滿「笑」果，例如荒山亮說「我第一次組團，沒想到子鴻老師唱歌這麼好聽」，陳子鴻秒回：「我也沒想到。」荒山亮還表示自己創作碰到撞牆期，找陳子鴻開導，笑稱「從小聽他的歌長大」。」▲江蕙在線上觀看「喜歡音樂節」。（圖／臉書）被暗示「老的那位」是王治平，一連帶來3首70年代的西洋老歌，他唱完《You’ve got a friend》時開玩笑說：「今天是老中青三代，那你們就知道誰是最老的⋯⋯是老王樂隊，因為演出順序是照年紀排的。」接下來的《Take me home country road》更經典。唱完他在第二現場接受主持人AKB TeamTP詩雅、迪琦、曉倩訪問時直呼緊張，同時分享自己有100多把吉他，而昨晚他從服裝到吉他都刻意搭配過，除了鞋子之外一身綠。▲陳子鴻（右）與荒山亮組成百歲男團「鴻亮兄弟」。（圖／喜歡音樂提供）動力火車甜讚太太很能幹 替五堅情緩頰「他們壓力大」J.Sheon從他胯下現身 唱到一半狂發紅包百億金主夠力！澎恰恰欠款剩1.6億 彰化債主鬆口願協商