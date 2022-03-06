創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽 寓教於樂行銷五金電料商圈

台中市自由路五金電料商圈，是全台第一個以五金電料為主的特色商圈。為慶祝成立5年舉辦「五金拍很大」促銷活動，也首度舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，吸引許多民眾參與。應邀出席的經發局倪世齡主任秘書表示，商圈販賣批發機械五金及電料，除了工廠，也歡迎一般民眾前往。





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昨天在自由路五金電料商圈舉辦的拍很大活動，吸引不少民眾前往搶便宜。尢其是「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，還可以透過組裝車比賽，以實際操作認識五金零件，及五金商圈的特殊性。市府經濟發展局也趁機宣導民眾以行動支付消費，會有更多生活的便利性。





商圈主委陳永福表示，商圈商家以販售批發機械五金，電料零配件為主，像是馬達、傳動零件、車刀、電料、自動控制、材料、風扇風管、油氣壓、螺絲、推車、機械設計等，可說五金工具應有盡有，一次就是購足需求，是台中市知名的「五金街」，形成「黑手仔堀文化」。





▲中市五金電料商圈首度舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，吸引許多民眾參與。（圖／市府提供）

陳永福說，商圈隨時代自然形成，有其特殊文化，除了貨源多、供貨充足，即使不有懂之處，商家也都會盡心的耐心解說，即使自己沒有，也會給予指引何處可以買得到，最適合想自己動手的人前往選購。





首度舉辦的「創意五金ㄨㄅㄨ車大賽」，吸引超過20組隊伍參與，初賽選出10組進入決賽，他們運用了商圈販售的馬達、螺絲、風扇、彈簧、墊片、軟管等材質，在ㄅㄨㄅㄨ車功能及外觀上，創意十足。競賽中，以挑戰車輛爬坡最激烈，只見一輛輛ㄅㄨㄅㄨ車，吃力挑戰高達60度坡道，高難度任務，最後只有5輛順利達成。



