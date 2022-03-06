「元氣抵嘉」多元文化市集在三月開跑 廣邀新住民擺攤
《四方報》報導，雖然在疫情期間無法出國，但嘉義市政府文化局在文化廣場舉辦了一場命名為「元氣抵嘉」的異國風市集，並邀請新住民、原住民、眷村、客家、移工、外籍人士及留學生等族群優先來擺攤，營造濃濃的多元文化感，讓大眾能夠開心逛街並感受不同國家的風俗民情。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-06 14:08:03
據悉，整個活動將在3/5-6、3/26-27、4/30-5/1及5/28-29分別舉辦「異起祈好運」、「異域童話趴」、「異國美食趣」及「異鄉服飾週」等四大系列主題、共八場次市集活動。當中集結生活木器、手作良物、友善小農以及異國風味美食和文化，包括越南、印尼等國家，相當多元和有趣。此市集在2021年春天曾辦理過一次，受到民眾熱烈迴響，如今再次推出，期盼大眾都能共襄盛舉。
主辦單位表示，「元氣抵嘉」中的元氣（お元気ですか）是日語問候你好嗎的意思，在中文裡「元」又有多元的意思，在此代表多元文化。為了讓更多人認識並體驗不同國家的文化，元氣抵嘉市集規劃四大主題市集，期望透過活動的舉辦，使參與民眾瞭解各國的歷史以及重新認識不同文化，讓這場活動不僅只是市集擺攤交流，而轉化成一個傳遞各國知識文化傳遞交流的互動平臺。