傻子與白痴巡迴演唱會　台中場邀告五人歌聲共舞

「新銳人氣樂團」傻子與白痴「Year of Fate」巡迴演唱會繼2月中台北場演出吸引爆滿歌迷到場支持，昨（5日）來到台中Legacy Taichung，一開唱同樣引發歌迷熱情尖叫，二個小時的精彩演出讓全場歌迷聽得如痴如醉。每場都帶來最限定的演出的他們，當初在練團時預告北中南三場都有驚喜嘉賓，台北場邀請「文藝天后」劉若英擔任嘉賓，台中場嘉賓由告五人擔任，選唱傻子與白痴的〈第一支舞〉以及告五人的〈好不容易〉，兩團合唱彼此的熱門歌曲，讓台下歌迷意猶未盡，安可聲不斷！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲傻子與白痴和告五人加碼合唱〈好不容易〉。（圖 / 相信音樂）演唱會一開始，傻子與白痴向台下滿滿的歌迷打招呼，「我們是傻子與白痴，很久沒在台中表演，心中還是有些忐忑」，歌迷尖叫回應，接著他們演唱新歌〈OY〉、〈Stinky Tofu〉、〈愛的萬物論〉、〈Pinky Sunset〉等等，現場渲染震撼力破表，歌迷隨著音樂節奏擺動！二度來台中開唱的傻子與白痴，回想起二年前來台中開唱時，曾有歌迷帶著棒球棒來看演唱，讓他們印象深刻，這回他們開場前吃了歌迷推薦的好吃蛋餅，令他們意猶未盡，開玩笑稱希望未來能跟蛋餅feat。▲傻子與白痴「Year of Fate」台中場，由告五人擔任嘉賓。（圖 / 相信音樂） 在台北場傻子與白痴邀請天后劉若英以歌聲浪漫共舞，台中場他們邀請告五人合唱〈第一支舞〉，告五人一出現，現場再次掀起一波高潮，為了力挺傻子與白痴，告五人從春浪表演結束後就趕來台中Legacy，提及緣份，主唱蔡澤說：「我肯定在幾百年前就遇過（告五人）」，兩團緣起於2年前麥田音樂節，告五人表演完後留下來觀賞蔡依林壓軸演出，來看音樂節的傻子與白痴因為手機沒訊號而無法叫車，因緣際會的搭上告五人的便車，兩團在車上聊的開心，也埋下合作的機緣，所以合作一首歌還不夠，在現場歌迷安可聲不斷下，兩團合唱獨佔KKBOX華語年度單曲累積榜冠軍的夯曲〈好不容易〉。（編輯：薛羽彤）才遭朋友背叛！曾馨瑩認「貴婦很多煩惱」 最新近況曝光送別明金成！六月陪遺孀吃圓滿餐 遭嗆：這時刻歡樂什麼滴妹開深V大玩Cosplay 化濃妝辣到網友認不出