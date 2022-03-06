理科太太離婚快崩潰　被問「孩子怎麼辦」爆氣反擊了

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她坦言不是沒為婚姻努力過，和理科先生曾試著磨合，一同去做了婚姻諮詢，起初還被問目標是朝分開還是繼續婚姻前進，思考了一年多，才能勇敢做出離婚的決定，「結婚的時候都沒有想到分開的一天，對女生來說需要更多的勇氣」，她覺得離婚沒有對錯，自己的決定自己負責，「難的是心態的調適，可以真的心平氣和，把自己收拾好，陪著小孩一起成長」。
因為事業有成，理科太太被外界視為女強人，才會導致離婚，她忿忿不平表示，沒有看過那個事業成功的男人被說是「男強人」，因此婚姻不順利，外界把照顧老公、小孩責任都集中在女性身上，這種說法不公平，「大家會覺得我太強勢，你真的有看到我在家裡是什麼樣子嗎？」
理科太太自曝，「我要做事業又要照顧小孩，做到我快要崩潰」，並曾加入許多媽媽群組，感受到其他家庭主婦龐大壓力，媽媽是無法休息的全職工作，做不好還會挨罵，有些人為了給外人看，還要在社群經常上傳親子合照證明有做事，讓她非常驚訝，真的非常辛苦！
她認為，女人堅強的樣子跟男人可以不一樣，「你有脆弱的一面，不代表你是易碎的，它表示我們有韌性，大風吹過來，我們把腰彎下，風走了我們再站起來，我想教給兒子這個觀念，不一定要咬牙隱忍，要勇敢講出來」，並對酸民嗆聲，「你愛講就去講，我需要交代的只有我兒子」。