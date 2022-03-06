理科太太離婚快崩潰　被問「孩子怎麼辦」爆氣反擊了

理科太太（陳映彤）去年和理科先生結束5年婚姻，為孩子探視權談不攏，新聞一度鬧得沸沸揚揚，經歷此事後，以往拍影片總是表情冷靜的她，越來越勇於發表看法，透露自己忙碌事業還要照顧小孩，真的快崩潰了，離婚後最討厭被問「那妳孩子怎麼辦」，她一秒爆氣說「不然要怎麼辦，自己開車去上學啊！」

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▲理科太太（左）去年和老公離婚，引起外界關注。（圖／翻攝理科太太FB）

她近日上傳影片，和許書華醫師對談新書裡提到的女性人生挑戰，主張結婚只是一種形式，是我們選擇的生活方式、型態，沒有分對錯，當兩人個決定在婚姻裡一起努力的時候，這就是很好的狀態，「離婚是一種選擇，結婚也是一種選擇」。

她坦言不是沒為婚姻努力過，和理科先生曾試著磨合，一同去做了婚姻諮詢，起初還被問目標是朝分開還是繼續婚姻前進，思考了一年多，才能勇敢做出離婚的決定，「結婚的時候都沒有想到分開的一天，對女生來說需要更多的勇氣」，她覺得離婚沒有對錯，自己的決定自己負責，「難的是心態的調適，可以真的心平氣和，把自己收拾好，陪著小孩一起成長」。

因為事業有成，理科太太被外界視為女強人，才會導致離婚，她忿忿不平表示，沒有看過那個事業成功的男人被說是「男強人」，因此婚姻不順利，外界把照顧老公、小孩責任都集中在女性身上，這種說法不公平，「大家會覺得我太強勢，你真的有看到我在家裡是什麼樣子嗎？」

▲ ▼ 理科太太（左）怒回外界質疑「小孩怎麼辦？」的疑問。（圖／翻攝理科太太FB）

理科太太自曝，「我要做事業又要照顧小孩，做到我快要崩潰」，並曾加入許多媽媽群組，感受到其他家庭主婦龐大壓力，媽媽是無法休息的全職工作，做不好還會挨罵，有些人為了給外人看，還要在社群經常上傳親子合照證明有做事，讓她非常驚訝，真的非常辛苦！