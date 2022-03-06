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幼犬軍營外流浪！烏國士兵霸氣收編：長大一起保家衛國

▲烏克蘭一軍營裡有一隻可愛小狗狗，擔任軍營的保護者！（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲烏克蘭一軍營裡有一隻可愛小狗狗，擔任軍營的保護者！（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）

編輯中心/綜合報導

2022-03-06 14:48:59

俄烏戰爭交火多日，目前雙方都還僵持不下，然而在這個緊張萬分的情勢之下，也有令人特別感動的時刻。烏克蘭士兵日前在保護城村時，遇見一支挨餓受凍的幼犬在營區外徘徊，士兵們不忍心牠受凍，決定霸氣收編牠，讓牠一起保衛家園！

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▲日前烏克蘭士兵發現3隻小幼犬在軍營外徘徊，當時天寒地凍，士兵們不忍心小狗又餓又冷，便直接將牠們帶進軍營裡照顧。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲日前烏克蘭士兵發現3隻小幼犬在軍營外徘徊，當時天寒地凍，士兵們不忍心小狗又餓又冷，便直接將牠們帶進軍營裡照顧。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
根據外媒報導，俄烏戰爭開打至今，烏克蘭境內許多民眾被迫逃離家園，但是有些毛小孩卻無法被帶走，不僅面臨飢餓受寒的困境，還要躲避槍林彈雨的襲擊。不過日前在一處營區裡竟然出現一隻可愛小狗，一名士兵接受採訪時表示，當時他們發現一隻懷孕的母狗在附近遊蕩，沒多久就出現幾隻手掌大的幼犬，由於當時天寒地凍又不見母狗蹤影，士兵們不忍心小狗挨餓受凍，便決定把小狗們都帶進營區。

▲其中這隻黑色小狗叫做「Rambo」，自願擔任起軍營小保全，只要聽見陌生人靠近就會大叫提醒。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲其中這隻黑色小狗叫做「Rambo」，自願擔任起軍營小保全，只要聽見陌生人靠近就會大叫提醒。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲烏國士兵們述說遇見Rambo及手足們的經過。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲烏國士兵們述說遇見Rambo及手足們的經過。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲Rambo不只小小年紀就會擔任守衛，也會療癒前線士兵們的心。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲Rambo不只小小年紀就會擔任守衛，也會療癒前線士兵們的心。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
其中一隻叫做「Rambo」的黑色小幼犬非常可愛，聽力很好的牠自願擔任起「營區小保全」，只要一聽見陌生人靠近就會大叫，現在牠每天在營區巡邏，雖然牠還沒有完全長大，但是只要有牠的陪伴，士兵們不僅感到溫馨也覺得很有安全感，讓士兵們笑說：「牠是我們的守護者，對吧Rambo？」也表示另外兩隻小狗大多時間都窩在廚房裡，只有Rambo最盡忠職守！

▲士兵們表示有Rambo的陪伴大家都感到很安心。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲士兵們表示有Rambo的陪伴大家都感到很安心。（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲Rambo：偶長大後也要跟哥哥們一樣保家衛國！（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
▲Rambo：偶長大後也要跟哥哥們一樣保家衛國！（圖／YT帳號FNTV-FreedomNewsTV）
網友們看了紛紛留言表示：「太可愛了」、「真正個保護者」、「一起保家衛國」、「希望戰爭趕快停止，毛小孩們都能平安」、「勇敢的狗狗與士兵」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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