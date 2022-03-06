幼犬軍營外流浪！烏國士兵霸氣收編：長大一起保家衛國
俄烏戰爭交火多日，目前雙方都還僵持不下，然而在這個緊張萬分的情勢之下，也有令人特別感動的時刻。烏克蘭士兵日前在保護城村時，遇見一支挨餓受凍的幼犬在營區外徘徊，士兵們不忍心牠受凍，決定霸氣收編牠，讓牠一起保衛家園！
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 14:48:59
根據外媒報導，俄烏戰爭開打至今，烏克蘭境內許多民眾被迫逃離家園，但是有些毛小孩卻無法被帶走，不僅面臨飢餓受寒的困境，還要躲避槍林彈雨的襲擊。不過日前在一處營區裡竟然出現一隻可愛小狗，一名士兵接受採訪時表示，當時他們發現一隻懷孕的母狗在附近遊蕩，沒多久就出現幾隻手掌大的幼犬，由於當時天寒地凍又不見母狗蹤影，士兵們不忍心小狗挨餓受凍，便決定把小狗們都帶進營區。
其中一隻叫做「Rambo」的黑色小幼犬非常可愛，聽力很好的牠自願擔任起「營區小保全」，只要一聽見陌生人靠近就會大叫，現在牠每天在營區巡邏，雖然牠還沒有完全長大，但是只要有牠的陪伴，士兵們不僅感到溫馨也覺得很有安全感，讓士兵們笑說：「牠是我們的守護者，對吧Rambo？」也表示另外兩隻小狗大多時間都窩在廚房裡，只有Rambo最盡忠職守！
網友們看了紛紛留言表示：「太可愛了」、「真正個保護者」、「一起保家衛國」、「希望戰爭趕快停止，毛小孩們都能平安」、「勇敢的狗狗與士兵」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）