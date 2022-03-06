外交學者曝重要觀察指標：蓬佩奧參選總統後對台態度　

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認為美國應承認中華民國主權，銘傳大學國際事務與外交學程講師、國民黨國際部副主任黃裕鈞表示，下一個觀察指標是等蓬佩奧正式參選2024總統大選後，他會不會繼續堅持這立場。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-06 15:25:35｜2022-03-06 15:31:12
黃裕鈞表示，蓬佩奧是卸任國務卿，相信他對台灣的支持，他的演講內容反映出「美國應外交承認中華民國台灣」，不但超出美國現有的一中政策，也表示此論述未能被主流政策圈認同，無論是現在拜登政府，還是川普政府時期，皆還不被接受，而下一個觀察指標是蓬佩奧正式參選2024總統大選後，是否繼續秉持立場，黃裕鈞也強調，美國還沒走到雙重承認，但中華民國是主權獨立的國家是不能否認的事實。
外界也關心蓬佩奧在與拜登使節團相較下，兩者對國內外影響及差異，黃裕鈞說，蓬佩奧是私人身份，不能與拜登使節團相比，兩團也沒有任何時間上巧合以外的關係。拜登使節團在外交意義上，第一、顯示出台美關係是非官方的框架依舊；第二、美國拜登政府非常重視台灣在烏克蘭事件後對美的民意；最後，拜登使節團有助於美台之間「政府對政府」的外交關係，蓬佩奧目前則是民間對民間的交流。
至於我國駐美代表處花422萬支付蓬佩奧演講費用一事，黃裕鈞表示，美國卸任官員演講費用都有公定價碼，會隨著卸任年份及政治未來性做挑整，以卸任國務卿為例，這價碼是行情價內，至於是否該請蓬佩奧訪台，不在此範圍討論。