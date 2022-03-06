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遊覽車感染鏈今再+1　陳其邁：全力防堵病毒進入社區

▲高雄市今天再增加1名確診個案，陳其邁表示，目前跨縣市聯合疫調還在進行中，全力防堵病毒進入社區。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天再增加1名確診個案，陳其邁表示，目前跨縣市聯合疫調還在進行中，全力防堵病毒進入社區。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-06 15:39:16

高雄遊覽車感染鏈今(5)日新增一人確診，為案20939是老新台菜年紀未滿20歲服務人員，為3月1日服務確診一家四口，桌邊服務造成感染。高市府為預防萬一，214名老新台菜員工篩檢全數採檢，全為陰性。另外也將3月1日至3日也匡列368名顧客，目前出爐的235報告也都是陰性，目前有43人等待結果中。陳其邁表示，目前跨縣市聯合疫調還在進行中，全力防堵病毒進入社區。

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▲高市府旅遊團確診關係圖。(圖／高市府提供)
▲高市府旅遊團確診關係圖。(圖／高市府提供)
陳其邁也指出，昨天和今天確診個案應有共同感染源，傳染給新北、台南、高雄的個案。應是2月20至22日期間，傳染出來，第一波的感染台南、新北、高雄CT值都是20左右，CT值相近感染時間應該相近。也可能是車上的乘客PCR呈現陰性，但可能快要變成陽性。

高雄一名自助餐員工案20832確診，3名家人也染疫，其中包含父母曾在2月參加屏東東港出發到北部的遊覽車團，同團還有2人確診，分別在台南及新北，累計該旅行團已有4人染疫。

▲高雄市老新台菜匡列採檢人數、結果。圖／高市府提供）
▲高雄市老新台菜匡列採檢人數、結果。圖／高市府提供）
今天高雄又有一名新增個案，20939是老新台菜餐廳的一名10多歲員工。經調查，屏東北上旅遊團的高雄確診者案20860、20861屬第一波感染，回到高雄後又傳染給接觸者20862，以及自助餐員工案20832，這4人到老新台菜餐廳用餐時，傳染給案20939，屬於第二波感染。

而該旅行團的行程也曝光，包含台中清水、台北士林官邸、宜蘭礁溪白宮溫泉度假飯店、武陵農場、北谷秘境、頭城開蘭溫泉飯店、北關風景區、基隆和平島等。

▲今天新增個案20939高雄市公闖所活動史。
▲今天新增個案20939高雄市公闖所活動史。
針對案20939，已匡列採檢老新台菜的員工124人皆陰性，顧客368人則有325採檢出爐也都陰性。該員工個案足跡3月2日至3日都有在老新台菜工作，3日曾至鳳山五甲一路的老牌周燒肉飯、老四川巴蜀麻辣燙中山店、3日和4日都有至苓雅區建國一路的咕嚕叫吐司建國店。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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