遊覽車感染鏈今再+1　陳其邁：全力防堵病毒進入社區

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高雄一名自助餐員工案20832確診，3名家人也染疫，其中包含父母曾在2月參加屏東東港出發到北部的遊覽車團，同團還有2人確診，分別在台南及新北，累計該旅行團已有4人染疫。
今天高雄又有一名新增個案，20939是老新台菜餐廳的一名10多歲員工。經調查，屏東北上旅遊團的高雄確診者案20860、20861屬第一波感染，回到高雄後又傳染給接觸者20862，以及自助餐員工案20832，這4人到老新台菜餐廳用餐時，傳染給案20939，屬於第二波感染。
而該旅行團的行程也曝光，包含台中清水、台北士林官邸、宜蘭礁溪白宮溫泉度假飯店、武陵農場、北谷秘境、頭城開蘭溫泉飯店、北關風景區、基隆和平島等。
針對案20939，已匡列採檢老新台菜的員工124人皆陰性，顧客368人則有325採檢出爐也都陰性。該員工個案足跡3月2日至3日都有在老新台菜工作，3日曾至鳳山五甲一路的老牌周燒肉飯、老四川巴蜀麻辣燙中山店、3日和4日都有至苓雅區建國一路的咕嚕叫吐司建國店。
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