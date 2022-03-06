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屏東攜手大車隊　每名孕婦發6千元好孕搭車金

▲自8日起，屏東縣政府將發放價值6千元的紙本好孕車券，提供給每名孕婦作為車資補助。（圖／業者提供）
▲自8日起，屏東縣政府將發放價值6千元的紙本好孕車券，提供給每名孕婦作為車資補助。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-06 15:19:22

為了照顧懷孕婦女出門產檢的交通問題，台灣大車隊與屏東縣政府合作「好孕專車」，讓孕婦享有更便利安心的乘車服務，自8日起，屏東縣政府將發放價值6千元的紙本好孕車券，提供給每名孕婦作為車資補助，單趟搭乘不限使用張數、折抵金額無上限、不限定在屏東縣地區內使用。
 
孕媽挺著肚子開車或騎機車實在不方便，遇到先生要上班而其他親朋好友也無法載孕媽咪做產檢時，該怎麼辦？台灣大車隊與屏東縣政府合作「好孕專車」，由屏東縣政府提供價值6千元的孕婦產檢車資補助。只要設籍在屏東的媽咪或設籍前新住民，並於屏東縣指定的19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時，同步申請屏東好孕車券，當場即可領取面額100元及200元各20張的屏東好孕車券，總價值6千元。

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除本次與屏東縣政府合作之外，從101年起台灣大車隊「好孕專車」已在新北市、嘉義市、高雄市合作，目前全台共有4縣市提供此服務，成為全台最多「好孕專車」配合的計程車隊。
 
業者表示，除了在北、中、南4縣市推出「好孕專車」車資補助服務外，也替晚歸的女性提供女司機接送，只要打開55688 APP按下確認叫車，再從「備註需求」中選擇「女司機」，就能讓夜歸女性及孕媽咪回家之路更安全，同時APP還有「分享路徑」的功能，搭車就可以同步將自己的路程分享出去，讓親朋好友確實掌握所在地，行車軌跡一目了然。

另外，申辦「永豐55688聯名卡」，3月31日前還能直升鑽石熊等級享搭車15%回饋，使用T Points還可全數折抵車資，即使好孕車券用完也不用擔心？。此外，台灣大車隊攜手嬰兒用品廠牌「母湯仔仔」提供價值650元專屬好禮給前200位使用屏東好孕車券搭車的媽咪們，讓孕媽咪搭乘台灣大車隊不僅暖心也安心。

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