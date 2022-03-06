屏東攜手大車隊　每名孕婦發6千元好孕搭車金

孕媽挺著肚子開車或騎機車實在不方便，遇到先生要上班而其他親朋好友也無法載孕媽咪做產檢時，該怎麼辦？台灣大車隊與屏東縣政府合作「好孕專車」，由屏東縣政府提供價值6千元的孕婦產檢車資補助。只要設籍在屏東的媽咪或設籍前新住民，並於屏東縣指定的19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時，同步申請屏東好孕車券，當場即可領取面額100元及200元各20張的屏東好孕車券，總價值6千元。
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業者表示，除了在北、中、南4縣市推出「好孕專車」車資補助服務外，也替晚歸的女性提供女司機接送，只要打開55688 APP按下確認叫車，再從「備註需求」中選擇「女司機」，就能讓夜歸女性及孕媽咪回家之路更安全，同時APP還有「分享路徑」的功能，搭車就可以同步將自己的路程分享出去，讓親朋好友確實掌握所在地，行車軌跡一目了然。
另外，申辦「永豐55688聯名卡」，3月31日前還能直升鑽石熊等級享搭車15%回饋，使用T Points還可全數折抵車資，即使好孕車券用完也不用擔心？。此外，台灣大車隊攜手嬰兒用品廠牌「母湯仔仔」提供價值650元專屬好禮給前200位使用屏東好孕車券搭車的媽咪們，讓孕媽咪搭乘台灣大車隊不僅暖心也安心。