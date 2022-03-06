俄羅斯遭狠狠制裁 烏克蘭談判代表：莫斯科態度明顯有變
烏克蘭在齊心協力俄羅斯的侵略下至今已過11天，除了造成數十萬難民流離失所外，發動出兵行動的俄羅斯本身也受到各界制裁，除了科技、體壇、影視娛樂等來自民間或企業的力量外，國際聯盟的經濟制裁也讓俄羅斯頭疼不已。烏克蘭談判代表日前指出，面對這些加大力道的制裁，俄羅斯對於談判的態度有了明顯軟化，
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-06 15:33:06
根據《法新社》、《環球郵報》報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）顧問的波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在談判團代表中掌握一定程度話語權。他向外媒表示，過去11天以來，俄烏兩國已經完成2次談判，預計下次談判將在7日舉行，而隨著俄羅斯明白了戰爭的「真實代價」，談判桌上的態度也出現了改變。
參與前兩輪俄烏會談的波多利雅科指出，俄羅斯在戰爭初期堅持的是「完全控制」烏克蘭，讓他們沒料到的是烏克蘭竟會如此激烈頑強的抵抗。久攻不下的戰爭現實讓俄國損失了大量裝備與人力，加上國際間前所未見的制裁力道瓦解了國內經濟，「整個俄羅斯都成了國際社會的不法之徒，莫斯科的宣傳戰更是完全起不了作用」
波多利雅科重申，俄烏雙方協商人員皆有「對外不討論協商細節」的共識，但對於烏克蘭來說主要目標仍是立即停火與俄方的2大承諾，包含確保烏克蘭不再受到攻擊與對戰火下犧牲的城市與人民提供可觀的賠償金額。