杏仁哥、徐尚賢到紀念會爆衝突 基進：挑釁受難者家屬
高雄市歷史博物館今（6）日主辦306大屠殺紀念會時，台灣基進高雄市參選人張博洋、陳子瑜、張婷婷、楊佩樺、黃敬雅、王泳淇以及台灣基進組織部主任李雨蓁也到場參與，卻遭遇韓粉直播主杏仁哥、鳳山區擬參選人徐尚賢等人叫囂，雙方引發衝突，台灣基進痛批這是挑釁受難者家屬，再次傷害受難前輩的心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-06 15:47:29
台灣基進組織部主任李雨蓁批評，七十五年前高雄面臨暴政血洗，今天黃復興黨部系統出身的徐姓候選人一夥，除了鬧場還出手推擠，再次使用暴力，七十五年後國民黨的暴力本質，始終如一，請停止消費受難者，譴責暴力行為！
台灣基進三民區市議員參選人張博洋則說，徐尚賢等人的人是複製人血饅頭的「人血選票」，為了新聞炒作來傷害受難者，因此年輕一輩絕對不能退縮，否則將重演七十五年前，國民黨人傷害高雄市民的歷史場景，再次傷害受難前輩的心。
台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺批評，國民黨是造成228以及白色恐怖受難者傷痛的元兇，如今卻來到現場大喊「賠償」，明顯將轉型正義簡化成金錢數字。
台灣基進仁武鳥松大樹大社市議員參選人張婷婷則認為，徐尚賢等人的行為，是高雄第一次有國民黨人到228紀念活動向受難者挑釁，再度撕開台灣社會的瘡疤，必須為今天的行為向受難者家屬以及全台灣人道歉。
台灣基進旗津鼓山鹽埕市議員參選人王泳淇說，今天早上台灣基進才舉行歷史導覽，為年輕世代複習高雄的歷史，下午就遇到對這段歷史最空白、最誤解的人；台灣基進左營楠梓市議員參選人陳子瑜則說「歷史現場不是你的造勢場」，他則在現場大酸徐尚賢，要選舉的造勢也造了，媒體也拍到了，可以趕緊離開，不要干擾這莊嚴的活動現場。