閃避民車 國軍戰車撞倒電桿 八軍團：交由警方釐清中
隸屬陸軍八軍團裝甲564旅1輛CM11戰車今(6)日上午10時左右，行經高雄市阿蓮區穎源路時，與對向車輛交會之際，因道路狹窄，戰車不慎撞倒電線桿，所幸無人受傷。陸軍第八軍團指揮部表示，因閃避突闖越交管民車，不慎擦撞電線桿，戰車駕駛反應處置得宜人、車無傷損，後續交由軍車保險賠償，肇責仍待警方將送交通事故鑑定委員會釐清。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-06 16:50:40
初步了解，該戰車於嘉興營區欲返回天山營區，行經阿蓮區穎源路時，與民車交會之際，戰車電線勾到電線桿電線，因此發生電線桿傾倒情況，現場無人受傷僅財損，後續軍方有留人在現場等候警方，戰車則先行駛離。
陸軍第八軍團指揮部指出，所轄裝甲564旅乙輛CM11戰車，今天執行訓練任務，行經高雄市阿蓮區，因閃避突闖越交管的民車，不慎擦撞電線桿。
第八軍團表示，戰車駕駛及時反應處置得宜，人、車無傷損，也無影響周邊地區用電；全案現由高雄市警局湖內分局調查釐清中。
第八軍團指出，單位獲報後，即責派幹部赴現場協處，後續將全力配合警方調查，並依軍車保險規定辦理相關事宜。另籲請國人遇部隊機動車輛，能遵守管制及禮讓，共同強化戰備任務！
據了解，該名戰車駕駛為賴姓自願役下士，今天上午執行例行行戰備偵巡任務，豈料，在距離營區約1.8公里處為閃車不慎撞上電桿，所幸，未造成停電及任何傷亡，台電已派人維修現場。
警方獲報後也到營區內對賴姓下士酒測，酒測值為零；湖內警分局阿蓮分駐所長張孝忠表示，後續肇責，已依規定測量，將送交通事故鑑定委員會來釐清。