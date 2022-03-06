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閃避民車　國軍戰車撞倒電桿　八軍團：交由警方釐清中

▲國軍１輛ＣＭ戰車今天在行徑阿蓮區巷弄不慎撞斷電線桿。（圖／截自爆料公社）
▲國軍１輛ＣＭ戰車今天在行徑阿蓮區巷弄不慎撞斷電線桿。（圖／截自爆料公社）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-06 16:50:40

隸屬陸軍八軍團裝甲564旅1輛CM11戰車今(6)日上午10時左右，行經高雄市阿蓮區穎源路時，與對向車輛交會之際，因道路狹窄，戰車不慎撞倒電線桿，所幸無人受傷。陸軍第八軍團指揮部表示，因閃避突闖越交管民車，不慎擦撞電線桿，戰車駕駛反應處置得宜人、車無傷損，後續交由軍車保險賠償，肇責仍待警方將送交通事故鑑定委員會釐清。

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▲電線桿遭戰車撞歪後倒塌，所幸，未造成停電及任何傷亡，台電人員也立即進行維修。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲電線桿遭戰車撞歪後倒塌，所幸，未造成停電及任何傷亡，台電人員也立即進行維修。（圖／記者郭凱杰翻攝）
初步了解，該戰車於嘉興營區欲返回天山營區，行經阿蓮區穎源路時，與民車交會之際，戰車電線勾到電線桿電線，因此發生電線桿傾倒情況，現場無人受傷僅財損，後續軍方有留人在現場等候警方，戰車則先行駛離。

陸軍第八軍團指揮部指出，所轄裝甲564旅乙輛CM11戰車，今天執行訓練任務，行經高雄市阿蓮區，因閃避突闖越交管的民車，不慎擦撞電線桿。

第八軍團表示，戰車駕駛及時反應處置得宜，人、車無傷損，也無影響周邊地區用電；全案現由高雄市警局湖內分局調查釐清中。

第八軍團指出，單位獲報後，即責派幹部赴現場協處，後續將全力配合警方調查，並依軍車保險規定辦理相關事宜。另籲請國人遇部隊機動車輛，能遵守管制及禮讓，共同強化戰備任務！

據了解，該名戰車駕駛為賴姓自願役下士，今天上午執行例行行戰備偵巡任務，豈料，在距離營區約1.8公里處為閃車不慎撞上電桿，所幸，未造成停電及任何傷亡，台電已派人維修現場。

警方獲報後也到營區內對賴姓下士酒測，酒測值為零；湖內警分局阿蓮分駐所長張孝忠表示，後續肇責，已依規定測量，將送交通事故鑑定委員會來釐清。

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