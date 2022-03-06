「龍的傳人」酒吧激吻女友！孫國豪怒洩對方身分就是他

資深藝人秦漢之子、47歲男星孫國豪，目前未婚與女友育有一子，過往情史豐富的他，近日上節目突然驚爆20年前曾交往一位女藝人，沒想到某次去夜店，卻目睹女友跟「龍的傳人」在廁所激吻，隨後一起坐車回香閨，讓他氣得火冒三丈！





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▲孫國豪和女友楊泊霓（右）育有一子，但尚未登記結婚。（圖／翻攝自臉書 , 2017.11.15）

孫國豪上《今晚開讚吧》透露，當時和女友交往穩定，周末各自和朋友聚餐，事後都會到信義區某酒吧續攤，沒想到有次碰面，發現女友已經在包廂裡，和「龍的傳人」相談甚歡，完全忽略自己，沒多久他們走進廁所親熱，毛玻璃反射出親吻的身影，「兩個人影就是一瞬間貼在一起」，事後甚至一起回到女方香閨。





面對眾人好奇詢問，他透露女方曾到香港發展過演藝事業，而「龍的傳人」就是大家熟知的明星，讓外界相當震驚！孫國豪表示全程目睹，當下也非常訝異，儘管親眼見證，卻因為現場圈內藝人太多，當下不敢發作。





▲孫國豪打電話和女友攤牌，才趕跑了「龍的傳人」。（圖／翻攝東森電視YouTube）

▲孫國豪爆料女友說「龍的傳人」親吻方式像同志。（圖／翻攝東森電視YouTube）

孫國豪說，他忍住怒氣冷靜之後回到車上，看到女友和「龍的傳人」走出酒吧、並坐上計程車回去女方家，他看到樓上的人影後，直接打電話給女友說清楚，女友知道理虧後，「龍的傳人」就只好下樓了，對方看到他在樓下，尷尬地說「Sorry, I didn't know」隨即離開。孫火速阻止了他們進行「人與人的連結」，才沒被戴上綠帽，女友還對他低聲下氣求情，爆料「龍的傳人」親吻的方式像同志，感覺只是好姊妹，不過這任女友最後又跟前男友藕斷絲連，最後兩人還是分手了。



