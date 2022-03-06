泰國青春美少女爆紅！網友封她為「最甜丸子頭妹」

《四方報》報導，隨著疫情在各國肆虐，民眾的心情都很沈重，而笑容滿滿的美女總是能帶給人一整天的好心情。泰國美女網紅Maritdara L.在這段期間爆紅，充滿朝氣的照片引起網友熱議，只見照片中的她紮了丸子頭及戴上金屬圓框眼框，身穿小背心及單帶的牛仔背心，盡顯青春活潑的模樣。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-06 17:50:37
Maritdara L. 是一名中國和泰國混血，因此她具有華人精緻的臉蛋，收穫廣大粉絲的心。同時她會用泰文和中文更新她的社群平台，目前她的Instagram有超過18萬名粉絲，人氣相當高。
她很喜歡曬出家庭照，可以看出和母親的感情十分融洽，而目前的她仍然是一名學生，利用閒暇時間擔任網紅和模特兒，為產品代言或拍宣傳照。 Maritdara L.熱愛旅遊，曾經和家人一起來過台灣玩，並在台北101大樓和中正紀念堂打卡。
除了台灣外，她也去過日本、新加坡、香港和澳門，在世界各地留下美麗的倩影。雖然疫情期間她沒辦法出國，但仍積極發佈照片，讓粉絲們大飽眼福。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。